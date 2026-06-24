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К 2030 году в Беларуси поставлена амбициозная задача - плотность роботизации в обрабатывающей промышленности на уровне не менее 100 единиц на 10 тыс. работников. Подробности смотрите в проекте "В эфире Китай".

Здесь следует обратить внимание на китайский опыт. Роботизация производств в Поднебесной развивается не первый год. Согласно данным, та самая плотность на 10 тыс. работников достигла 470 единиц роботов, что значительно превышает среднемировой уровень.

Сегодня в Китае уже активно обсуждают не только самих роботов, но и их искусственный разум. Надо сказать, что тема интеллектуального производственного оборудования и системных решений в Китайской Народной Республике звучит все чаще.

Китай как инновационный центр: почему в Беларуси ориентируются на опыт Поднебесной в роботизации news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1fffb842-6eac-4118-8363-55c7fde73f81/conversions/67337c89-2a7f-44d5-9a4d-f4e065d1ca60-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1fffb842-6eac-4118-8363-55c7fde73f81/conversions/67337c89-2a7f-44d5-9a4d-f4e065d1ca60-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1fffb842-6eac-4118-8363-55c7fde73f81/conversions/67337c89-2a7f-44d5-9a4d-f4e065d1ca60-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1fffb842-6eac-4118-8363-55c7fde73f81/conversions/67337c89-2a7f-44d5-9a4d-f4e065d1ca60-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Китай сейчас стал глобальным инновационным центром или, скорее, ключевым узлом в инновационной системе. Поэтому все хотят увидеть, как именно Китай это делает, чтобы найти возможности и внедрить китайские технологии интеллектуального производства на свои рынки. Например, некоторые европейские компании, такие как автопроизводители, интегрируют наши цифровые технологии и искусственный интеллект в свои операции. Во-вторых, я считаю, что некоторые страны могут пожелать интегрироваться в инновационную экосистему Китая. Многие иностранные компании создали свои инновационные подразделения и исследовательские центры в Китае", - отметил декан института изучения ВТО Университета международного бизнеса и экономики КНР Ту Синьцюань.

Вторая задача, которая поставлена для белорусских производителей, - собственное производство роботов. И в этом контексте на Китай можно смотреть уже как на полноценного мирового лидера. Производство растет высокими темпами. За первые три месяца 2026 года выпущено более 237 тыс. единиц промышленных роботов. Для сравнения, за весь 2025 год было произведено 773 тыс. единиц.

Такая динамика прежде всего говорит о статусе робототехники в государственном планировании Китая, отмечают эксперты.