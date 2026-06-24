Официальные делегации из РФ прибыли в Минск для участия в Форуме регионов

"Если говорить о сферах, где больше всего на сегодняшний момент белорусских товаров и продуктов, они в принципе являются традиционными - это деревообработка, пищевая промышленность, различная химия и многое-многое другое. Поэтому назвать какие-то конкретные приоритеты, как я говорил, рано, потому что линейка продуктов, которая производится в Беларуси и предлагается российской стороне, постоянно расширяется, увеличивается. Поэтому чем больше товаров, тем больше возможностей. Нет в России и Москве никаких закрытых конкурсов. Главное - это синхронизация нашего с вами законодательства для того, чтобы белорусские компании могли еще больше входить на российский рынок".