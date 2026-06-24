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Официальные делегации из РФ прибыли в Минск для участия в Форуме регионов
Участники Форума регионов уже проводят первые встречи. Углубление связей в экономике, образовании и культуре обсудили в городской ратуше в Минске.
Алексей Шапошников, председатель Московской городской думы (Москва, Россия):
"Если говорить о сферах, где больше всего на сегодняшний момент белорусских товаров и продуктов, они в принципе являются традиционными - это деревообработка, пищевая промышленность, различная химия и многое-многое другое. Поэтому назвать какие-то конкретные приоритеты, как я говорил, рано, потому что линейка продуктов, которая производится в Беларуси и предлагается российской стороне, постоянно расширяется, увеличивается. Поэтому чем больше товаров, тем больше возможностей. Нет в России и Москве никаких закрытых конкурсов. Главное - это синхронизация нашего с вами законодательства для того, чтобы белорусские компании могли еще больше входить на российский рынок".
Артем Цуран, председатель Минского городского совета депутатов:
"Форум регионов - это мероприятие знаковое, но оно не ограничивается только официальными встречами и площадками, которые уже активно начали работать. Это еще и наши контакты на уровне городов, областей, те, которые мы поддерживаем уже не первый год. Те связи, которые благодаря форуму и нашим устоявшимся личным отношением с руководителями, только крепнут, растут и расширяются, обрастая новыми интересными проектами".