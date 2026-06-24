80 тыс. школьников Минска проведут лето в 32 загородных лагерях

Трехмесячный марафон оздоровления продолжается в Минске. Загородные лагеря предлагают для детей активный и полезный отдых. Каждая смена тематическая.

Творческое и спортивное "лето в кадре" предлагают в лагере "Зубренок" Минского автозавода. Первая половина дня посвящена оздоровлению: занятиям плаванию в бассейне и походам на природу. А во второй - организованы развлечения, интерактивные игры и дискотеки.

"Ребята приходят к нам каждый день. Уровень подготовки у всех разный: кто-то умеет плавать, кто-то не умеет. Мы проводим дополнительные занятия для детей, которые не умеют плавать, это тоже дети разного возраста. Желающие из всех отрядов записываются и приходят к нам плавать. Оздоровительное направление у всех ребят: есть свободное плавание, игры, нырялки плюс немного обучения", - поделилась инструктор по плаванию оздоровительного лагеря "Зубренок" Минского автозавода Светлана Григорьева.

"Будет проходить смена в лагере под названием "Лето в кадре". Эта концепция включает в себя развитие наших детей в творческом плане. Мы вдохновились через киноиндустрию, телеиндустрию и социальные сети - то, что детям очень нравится, потому что наши современные дети увлечены созданием видео, красивых фотографий и интересного контента", - рассказала педагог-организатор оздоровительного лагеря "Зубренок" Минского автозавода Виктория Назаренко.