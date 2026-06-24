Внимание каждому пациенту: состояние пострадавших детей в Брянской области стабильное

Следим за восстановлением пострадавших при ударе дрона ВСУ в Брянской области. За здоровье детей и тренера переживает буквально вся страна. Как заверяют врачи, динамика лечения у каждого пациента положительная. Ситуация находится на контроле Минздрава.

Состояние Артема, который находился в самом тяжелом состоянии, также стабильно. Он уже переведен из реанимации в обычную палату и продолжает лечение со всеми ребятами.

"Все хорошо. Иду на поправку, завтра не выписывают, а в другую больницу переводят. Хочу сказать спасибо всем врачам, которые сделали операцию", - рассказал пострадавший мальчик.

"В принципе хорошо проходят будни. Я уже хожу, нога не болит, удаляли мне осколки из ног. После наркоза я отходила, мне нога как-то очень сильно болела, но потом она перестала болеть", - отметила пострадавшая девочка.

"Хочу сказать спасибо врачам за то, что они вылечили меня, достали все осколки", - отблагодарила пострадавшая девочка.

Лариса Валек, завотделом детской хирургии РНПЦ детской хирургии:

"К счастью, все наши детки выздоравливают. Даже самого тяжелого пациента мы уже забрали из отделения интенсивной терапии и реанимации. Здесь им проводят все необходимые манипуляции, перевязки. Еще один мальчик сегодня был оперирован - у него удалены инородные тела, осколки. Он тоже себя чувствует хорошо, находится в палате в общем хирургическом отделении".

Лариса Валек news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d438db8-7dd5-494a-8d8e-a585b86f934a/conversions/d3d543c3-09a9-43c5-bf20-1368c6055d37-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d438db8-7dd5-494a-8d8e-a585b86f934a/conversions/d3d543c3-09a9-43c5-bf20-1368c6055d37-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d438db8-7dd5-494a-8d8e-a585b86f934a/conversions/d3d543c3-09a9-43c5-bf20-1368c6055d37-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d438db8-7dd5-494a-8d8e-a585b86f934a/conversions/d3d543c3-09a9-43c5-bf20-1368c6055d37-xl-___webp_1920.webp 1920w

Самому тяжелому пациенту Артему накануне было проведено несколько операций, их выполнили специалисты высочайшего уровня - работала целая мультидисциплинарная бригада.