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Внимание каждому пациенту: состояние пострадавших детей в Брянской области стабильное
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Следим за восстановлением пострадавших при ударе дрона ВСУ в Брянской области. За здоровье детей и тренера переживает буквально вся страна. Как заверяют врачи, динамика лечения у каждого пациента положительная. Ситуация находится на контроле Минздрава.
Состояние Артема, который находился в самом тяжелом состоянии, также стабильно. Он уже переведен из реанимации в обычную палату и продолжает лечение со всеми ребятами.
"Все хорошо. Иду на поправку, завтра не выписывают, а в другую больницу переводят. Хочу сказать спасибо всем врачам, которые сделали операцию", - рассказал пострадавший мальчик.
"В принципе хорошо проходят будни. Я уже хожу, нога не болит, удаляли мне осколки из ног. После наркоза я отходила, мне нога как-то очень сильно болела, но потом она перестала болеть", - отметила пострадавшая девочка.
"Хочу сказать спасибо врачам за то, что они вылечили меня, достали все осколки", - отблагодарила пострадавшая девочка.
Лариса Валек, завотделом детской хирургии РНПЦ детской хирургии:
"К счастью, все наши детки выздоравливают. Даже самого тяжелого пациента мы уже забрали из отделения интенсивной терапии и реанимации. Здесь им проводят все необходимые манипуляции, перевязки. Еще один мальчик сегодня был оперирован - у него удалены инородные тела, осколки. Он тоже себя чувствует хорошо, находится в палате в общем хирургическом отделении".
Самому тяжелому пациенту Артему накануне было проведено несколько операций, их выполнили специалисты высочайшего уровня - работала целая мультидисциплинарная бригада.
Что же касается взрослого пациента, врачи также отметили, что его состояние стабильно. В ближайшую пятницу ему планируется очередная операция на кисти.