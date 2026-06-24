Аномальная жара в Беларуси: врачи предупреждают о риске тепловых ударов

Жарко на неделе будет в Беларуси: к выходным синоптики прогнозируют около 30 градусов, по южной части - все 38 градусов.

Специалисты профильных ведомств усилили контроль. С начала 2026 года зафиксировано более 400 лесных пожаров, это на 20 % меньше в сравнении с таким же периодом 2025 года. Основной причиной возгораний остается человеческий фактор.

Жара опасна и для здоровья людей. В первую очередь в группе риска пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с избыточной массой тела и те, кто страдает сахарным диабетом, а также пожилые люди.

Особого внимания требуют дети, их способность адаптироваться к резким перепадам температуры намного ниже, чем у взрослых.

Наталия Филонова, заместитель главврача Центральной районной поликлиники № 1 Минска:

"Всем известно, что жара чаще всего вызывает тепловой и солнечный удар - это оба опасные состояния для организма. Без своевременно оказанной помощи это может закончиться инсультом, комой и даже летальным исходом. Надо незамедлительно вызвать бригаду неотложной помощи, т. е. 103".