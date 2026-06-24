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Аномальная жара в Беларуси: врачи предупреждают о риске тепловых ударов
Жарко на неделе будет в Беларуси: к выходным синоптики прогнозируют около 30 градусов, по южной части - все 38 градусов.
Специалисты профильных ведомств усилили контроль. С начала 2026 года зафиксировано более 400 лесных пожаров, это на 20 % меньше в сравнении с таким же периодом 2025 года. Основной причиной возгораний остается человеческий фактор.
Жара опасна и для здоровья людей. В первую очередь в группе риска пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с избыточной массой тела и те, кто страдает сахарным диабетом, а также пожилые люди.
Особого внимания требуют дети, их способность адаптироваться к резким перепадам температуры намного ниже, чем у взрослых.
Наталия Филонова, заместитель главврача Центральной районной поликлиники № 1 Минска:
"Всем известно, что жара чаще всего вызывает тепловой и солнечный удар - это оба опасные состояния для организма. Без своевременно оказанной помощи это может закончиться инсультом, комой и даже летальным исходом. Надо незамедлительно вызвать бригаду неотложной помощи, т. е. 103".
Специалисты рекомендуют в период аномальной жары избегать пребывания на солнце. Обильное питье, головные уборы и светлая одежда из натуральных тканей - главные помощники.