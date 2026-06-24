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"Поезд Памяти" прибыл в Витебск
Юные путешественники "Поезда Памяти" продолжают свой путь в Беларуси. Насыщенная программа: 4 дня проекта и сразу 2 города. Еще несколько часов назад ребята посетили Могилев, а уже сейчас молодежный экспресс встречают в Витебске.
Юных участников ждет насыщенная программа в городе.
Глеб Лапицкий, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Система образования подготовила великолепную интерактивную программу. У нас по всему Витебску появились новые жители, они называются "волошки". Сегодня ребятам, помимо того что надо собрать все лепестки от нашего большого василька, надо еще познакомиться с "волошками", а они совершенно разные: волошка-пожарный, волошка-фотограф, волошка-влюбленный, волошка, которая возле гостиницы провожает и встречает людей. Поэтому я думаю, что маленький элемент нашего гостеприимства запомнится ребятам. В конце этого дня мы встретимся на площадке Летнего амфитеатра, чтобы те, кто мечтал или тот, кто не видел или не знал, обязательно узнали про наш национальный культурный бренд - "Славянский базар в Витебске".
Елена Афанасьева, зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Федерального собрания России:
"Витебск для парламентариев Союзного государства - город знаковый. Например, вы знаете, что мы участвуем в "Славянском базаре", у нас есть День Союзного государства, но теперь у нас новое мероприятие Союзного государства появилось, которое будет проводиться в Витебске и в этом году будет первый раз проходить, - это Форум долголетия. Мы за долголетие, то есть этот форум уже направлен на людей старшего поколения".
Как отмечают организаторы, если бы участники "Поезда Памяти" прибыли в Витебск 26 июня 1944 года, то они бы ничего не увидели, город был полностью разрушен. У них будет уникальная возможность ознакомиться с промышленным, спортивным, культурным потенциалом северной белорусской столицы.