"Поезд Памяти" прибыл в Витебск

Юные путешественники "Поезда Памяти" продолжают свой путь в Беларуси. Насыщенная программа: 4 дня проекта и сразу 2 города. Еще несколько часов назад ребята посетили Могилев, а уже сейчас молодежный экспресс встречают в Витебске.

Юных участников ждет насыщенная программа в городе.

Глеб Лапицкий, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Система образования подготовила великолепную интерактивную программу. У нас по всему Витебску появились новые жители, они называются "волошки". Сегодня ребятам, помимо того что надо собрать все лепестки от нашего большого василька, надо еще познакомиться с "волошками", а они совершенно разные: волошка-пожарный, волошка-фотограф, волошка-влюбленный, волошка, которая возле гостиницы провожает и встречает людей. Поэтому я думаю, что маленький элемент нашего гостеприимства запомнится ребятам. В конце этого дня мы встретимся на площадке Летнего амфитеатра, чтобы те, кто мечтал или тот, кто не видел или не знал, обязательно узнали про наш национальный культурный бренд - "Славянский базар в Витебске".

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Елена Афанасьева, зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Федерального собрания России:

"Витебск для парламентариев Союзного государства - город знаковый. Например, вы знаете, что мы участвуем в "Славянском базаре", у нас есть День Союзного государства, но теперь у нас новое мероприятие Союзного государства появилось, которое будет проводиться в Витебске и в этом году будет первый раз проходить, - это Форум долголетия. Мы за долголетие, то есть этот форум уже направлен на людей старшего поколения".

Елена Афанасьева news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1c6fb970-8a85-46c5-ac98-b438e6989321/conversions/dec0a29a-4a0b-4406-bde5-4059840b214e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1c6fb970-8a85-46c5-ac98-b438e6989321/conversions/dec0a29a-4a0b-4406-bde5-4059840b214e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1c6fb970-8a85-46c5-ac98-b438e6989321/conversions/dec0a29a-4a0b-4406-bde5-4059840b214e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1c6fb970-8a85-46c5-ac98-b438e6989321/conversions/dec0a29a-4a0b-4406-bde5-4059840b214e-xl-___webp_1920.webp 1920w