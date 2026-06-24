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"Поезд Памяти" прибыл в Витебск

"Поезд Памяти" прибыл в Витебск

Юные путешественники "Поезда Памяти" продолжают свой путь в Беларуси. Насыщенная программа: 4 дня проекта и сразу 2 города. Еще несколько часов назад ребята посетили Могилев, а уже сейчас молодежный экспресс встречают в Витебске.

Юных участников ждет насыщенная программа в городе.

Глеб Лапицкий, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Система образования подготовила великолепную интерактивную программу. У нас по всему Витебску появились новые жители, они называются "волошки". Сегодня ребятам, помимо того что надо собрать все лепестки от нашего большого василька, надо еще познакомиться с "волошками", а они совершенно разные: волошка-пожарный, волошка-фотограф, волошка-влюбленный, волошка, которая возле гостиницы провожает и встречает людей. Поэтому я думаю, что маленький элемент нашего гостеприимства запомнится ребятам. В конце этого дня мы встретимся на площадке Летнего амфитеатра, чтобы те, кто мечтал или тот, кто не видел или не знал, обязательно узнали про наш национальный культурный бренд - "Славянский базар в Витебске".

член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси

Елена Афанасьева, зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Федерального собрания России:

"Витебск для парламентариев Союзного государства - город знаковый. Например, вы знаете, что мы участвуем в "Славянском базаре", у нас есть День Союзного государства, но теперь у нас новое мероприятие Союзного государства появилось, которое будет проводиться в Витебске и в этом году будет первый раз проходить, - это Форум долголетия. Мы за долголетие, то есть этот форум уже направлен на людей старшего поколения".

зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Федерального собрания России

Как отмечают организаторы, если бы участники "Поезда Памяти" прибыли в Витебск 26 июня 1944 года, то они бы ничего не увидели, город был полностью разрушен. У них будет уникальная возможность ознакомиться с промышленным, спортивным, культурным потенциалом северной белорусской столицы.

Разделы:

ОбществоРегионы

Теги:

ВитебскПоезд Памяти