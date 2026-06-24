К Форуму регионов откроется выставка-ярмарка в BelExpo

Каждый новый Форум регионов Беларуси и России показывает динамику развития и позволяет оперативно решать актуальные вопросы, заявил Михаил Русый.

В 2026 году планируется подписать десятки новых соглашений и дорожных карт, а сумма контрактов, как ожидается, превысит 900 млн руб.

Также на форуме обсудят "Товар Союзного государства" - статус для совместной продукции. По ранее заключенным контрактам между регионами Беларуси и России уже построено немало объектов, которые позволили создать рабочие места, обеспечить стабильную зарплату, поступления в бюджет.

Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Проведем первый день заседания 10 секций, который рассмотрит актуальные вопросы взаимодействия между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Обсудят разного рода вопросы: от промышленности до науки, медицины, затрагивая промышленную кооперацию. Все сводится к тому, чтобы укрепить экономические позиции, сделать мощнее наши государства для того, чтобы мы могли противостоять разного рода вызовам".

К форуму откроется масштабная выставка-ярмарка на площадке Минского международного выставочного центра BelExpo. Для посетителей она будет работать 27 июня, вход свободный.