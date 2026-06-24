Амбициозный проект "Стена дронов" в Литве оказался мифом

Политические амбиции прибалтийских республик в очередной раз разбились о суровую реальность.

Исполняющий обязанности министра обороны Литвы публично признал, что проект с громким названием "Стена дронов" в его ведомстве попросту не существует. Следовательно, добавляет чиновник, нет и запланированных закупок.