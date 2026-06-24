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Амбициозный проект "Стена дронов" в Литве оказался мифом
Автор:Редакция news.by
Политические амбиции прибалтийских республик в очередной раз разбились о суровую реальность.
Исполняющий обязанности министра обороны Литвы публично признал, что проект с громким названием "Стена дронов" в его ведомстве попросту не существует. Следовательно, добавляет чиновник, нет и запланированных закупок.
Примечательно, что ранее Науседа уверял граждан, что первый этап строительства заслона на восточной границе завершится к 2028 году.