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Амбициозный проект "Стена дронов" в Литве оказался мифом

Политические амбиции прибалтийских республик в очередной раз разбились о суровую реальность.

Исполняющий обязанности министра обороны Литвы публично признал, что проект с громким названием "Стена дронов" в его ведомстве попросту не существует. Следовательно, добавляет чиновник, нет и запланированных закупок.

Примечательно, что ранее Науседа уверял граждан, что первый этап строительства заслона на восточной границе завершится к 2028 году.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

Литва