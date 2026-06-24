В Германии наблюдается резкий рост наркомании среди молодежи

Катастрофический рост наркозависимости в Германии: около 19 % молодых людей в возрасте до 25 лет уже имеют опыт употребления запрещенных веществ.

Ситуацию усугубляет доступность тяжелых наркотиков. За последние 10 лет число потребителей кокаина среди молодежи выросло более чем в 3 раза.