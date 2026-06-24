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США построят полигоны для копирования условий боевых действий в Украине
Автор:Редакция news.by
Вашингтон создаст учебную миниатюру боевых действий в Украине на своей территории. Как сообщает телеканал CBS, министр армии США заявил о планах построить в ближайшие 1,5 месяца как минимум 2 крупных внутренних полигона.
На этих объектах будут полностью копироваться реальные условия украинского конфликта, включая жесткое противодействие систем радиоэлектронной борьбы.
Но на этом Пентагон не намерен останавливаться. Американское оборонное ведомство уже подыскивает зарубежные площадки для проведения еще более агрессивных испытаний, в том числе с применением гиперзвукового оружия.
Подобные шаги наглядно демонстрируют, что американская военная машина окончательно превратила украинскую трагедию в способ тестирования вооружений.