США построят полигоны для копирования условий боевых действий в Украине

Вашингтон создаст учебную миниатюру боевых действий в Украине на своей территории. Как сообщает телеканал CBS, министр армии США заявил о планах построить в ближайшие 1,5 месяца как минимум 2 крупных внутренних полигона.

Но на этом Пентагон не намерен останавливаться. Американское оборонное ведомство уже подыскивает зарубежные площадки для проведения еще более агрессивных испытаний, в том числе с применением гиперзвукового оружия.