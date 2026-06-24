БЕЛАЗ и партнеры из РФ подписали соглашения о совместном выпуске электроприводов и поставках стали

Форум регионов - событие ежегодное, в нем принимают участие представители власти и бизнеса Беларуси и России.

Масштабная бизнес-программа 24 июня стартовала на территории флагмана белорусского машиностроения - БЕЛАЗ встречает партнеров сразу из 3 российских регионов: Москвы, Санкт-Петербурга и Новотроицка. И здесь же состоялись подписания соглашений о сотрудничестве с крупными компаниями.

Сергей Лесин, гендиректор ОАО "БЕЛАЗ":

"По сути, это продолжение долголетнего сотрудничества. Это подтверждение стратегического направления в части сотрудничества, неизменный курс на применение комплектующих материалов, производимых в нашей стране-соседке, Союзным государством".

Совместно с партнерами из Санкт-Петербурга и Москвы БЕЛАЗ начнет выпускать электроприводы прямо на своих площадках для настоящих гигантов - самосвалов весом до 360 т.

Еще один интересный проект - создание привода для пассажирской канатной дороги. А вот сверхпрочную сталь для платформ менее крупных машин (от 130 т) будут поставлять с Урала. Опытную партию металла уже отправили на испытания.

"Будем совершенствовать совместно привода, будем их готовить под требования заказчика. В основном совместная работа как производственников, технологов, так и конструкторов. Т. е. просто более глубокое взаимодействие с глубоким партнерством", - отметил заместитель гендиректора АО "Силовые машины" (Санкт-Петербург, Россия) Антон Гребенщиков.

"У нас большая работа проделана с БЕЛАЗом, совместная техническая. Мы освоили ранее новые марки стали для нас - это износостойкие марки стали типа Hardox 450. Я надеюсь, что мы данным документом определим наш путь движения, определим дорожную карту, по которой будем двигаться дальше. А вторая задача - я приехал познакомиться с людьми, с которыми я работаю, потому что по телефону - это одно общение, а личный контакт - это уже другая ступень нашего общения", - рассказал коммерческий директор АО "Уральская сталь" (Новотроицк, Россия) Дмитрий Симанков.