Беларусь и Оман подписали пакет документов о всестороннем сотрудничестве

Беларусь и Оман заключили пакет документов о сотрудничестве. Торжественная церемония обмена подписанными документами прошла с участием лидеров двух стран - Александра Лукашенко и Хайтема бен Тарека Аль Саида, информирует БЕЛТА.

Подписана дорожная карта по развитию двустороннего сотрудничества между Беларусью и Оманом, межправительственные соглашения о взаимной отмене виз и о международных автомобильных перевозках, а также меморандум о сотрудничестве в отношении строительства целлюлозно-картонного комбината в Беларуси.