3.68 BYN
3.01 BYN
3.53 BYN
Беларусь и Оман подписали пакет документов о всестороннем сотрудничестве
Беларусь и Оман заключили пакет документов о сотрудничестве. Торжественная церемония обмена подписанными документами прошла с участием лидеров двух стран - Александра Лукашенко и Хайтема бен Тарека Аль Саида, информирует БЕЛТА.
Подписана дорожная карта по развитию двустороннего сотрудничества между Беларусью и Оманом, межправительственные соглашения о взаимной отмене виз и о международных автомобильных перевозках, а также меморандум о сотрудничестве в отношении строительства целлюлозно-картонного комбината в Беларуси.
Между верховными судами двух стран заключен меморандум о взаимопонимании, между РНПЦ онкологии и медрадиологии им. Н. Н. Александрова и Национальным онкологическим центром Омана при Университете Султана Кабуса - меморандум о взаимопонимании в области обмена научным, медицинским и исследовательским опытом, между профильными министерствами обоих государств - меморандум о взаимопонимании в области сельского хозяйства, животноводства, рыболовства и продовольствия.