Лукашенко: Требования к науке будем только усиливать, а за результаты достойно платить

Белорусская наука должна зазвучать по-новому. Пожалуй, это главное, чего ждет наша страна от ученых. А это не только удержать позиции в традиционно сильных для нас научных направлениях, но и расширять компетенции в новых векторах мирового научно-технического прогресса. Ученые должны быть в авангарде развития. Без науки оно невозможно. А сегодня такой непростой геополитический момент, когда важно понимать - наука не только синоним развития. Без нее не будет страны. Технологический суверенитет - не пустые слова. Это гарантия устойчивости нашей экономики, благополучия наших людей. Это одна из опор нашей независимости. Вот почему требования к науке будут лишь нарастать. Президент накануне провел большой разговор с учеными и всеми причастными к развитию научной сферы. Потенциал есть, но важно увеличивать отдачу от тех усилий, которые государство тратит на развитие науки.

Как тебе, Илон Маск? Редкий ученый не мечтает о том, чтобы его идея смогла произвести фурор мирового масштаба. Если и творить, то уж с прицелом на "вечный двигатель", а не как в примере, который во время большого разговора о науке зачитал Президент: "Метод педагогического молчания как средство развития познавательной самостоятельности иностранных студентов". Насколько это актуально и применимо потом в педпрактике или в жизни, трудно сказать. И таких случаев немало. Особенно в гуманитарной сфере".

И это вам не шутки. Александр Лукашенко на большом совещании о развитии науки будет предельно откровенным. Тут уж без обид! Порой ученые (а это тема одной из работ) от жизни настолько далеки, что приходится задавать приоритеты. Соответствовать времени, потребностям экономики и социальной сферы - такой априори должна быть настоящая белорусская наука.

Александр Лукашенко задал прямой вопрос: где тот ученый, имя которого гремит пусть не на весь мир и даже не на постсоветское пространство, но хотя бы на Беларусь?

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bab7df41-d64f-4a04-925b-047b887b5abc/conversions/9163ff96-d056-4223-9283-1d1fba85615d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bab7df41-d64f-4a04-925b-047b887b5abc/conversions/9163ff96-d056-4223-9283-1d1fba85615d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bab7df41-d64f-4a04-925b-047b887b5abc/conversions/9163ff96-d056-4223-9283-1d1fba85615d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bab7df41-d64f-4a04-925b-047b887b5abc/conversions/9163ff96-d056-4223-9283-1d1fba85615d-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Это не только ко мне вопрос, но и к вам - статус ученого. Запомните, не повысите его, никакого у вас статуса не будет. Статус - не зарплата и деньги. Это ваш уровень как ученого. Поэтому статус ученого ищите в себе", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент проводит параллели. 2020-й. Когда сошлось, кажется, все. Ковидный шторм, провальные попытки цветной революции, санкционные стрелы по экономике - все, чтобы ослабить Беларусь и ее союзников. Санкции вообще становятся встряской для всех. Помните, как закрывались рынки, границы, поставки? Чтобы выжить, нужны технологии. Свои производства, свои машины и станки, свои вакцины, чтоб дать отпор COVID. Свои ученые, способные не медля работать в тандеме с промышленниками. И этот экзамен, как показало время, прошли не все.

По мнению Александра Лукашенко, ученые могли по-настоящему проявить себя в период пандемии. Глава государства призывал пройти это сложное время, не поддаваясь на призывы остановить работу предприятий и экономику в целом. У такого подхода было достаточно критиков, в том числе внутри страны, но со временем правоту и верность подхода белорусского Президента признали и за рубежом. "А где были вы, ученые? Почему вы не принесли мне эту или другую идею? - спросил он. - Встает вопрос: какой вам нужен статус? Как вы работаете на свою страну?"

Рассуждая о статусе ученого, Александр Лукашенко провел параллели с аналогичным вопросом в отношении милиции и военных, который остро стоял в 1990 годы. Глава государства отметил, что тогда он лично способствовал повышению их статуса, готов делать это сейчас в отношении ученых. Но милиция и военные в сложный период 2020 года своими действиями сами обозначили свой статус, встав на защиту страны и общества. "Они тем самым подняли свой статус на высочайший уровень. Может, то время не пришло, может, "2020 год" для ученых не наступил, когда вы статус свой поднимете", - заявил он.

Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов:

"Не секрет, что многие ученые в 2019-м, 2020-м, 2021 м поддались даже больше чем люди, не сведущие в медицине, ковидной истерии. Многие побоялись утратить свою цитируемость в западных источниках и как минимум промолчали, когда против Республики Беларусь, против нашего народа, против предприятий, которые, собственно, и оплачивают на самом деле через бюджеты различного уровня труд ученых. Они не возвысили свой голос в защиту этих предприятий, в защиту народа, в защиту людей в погонах, которые на протяжении этих 20 лет финансировали на самом деле научные разработки, смелые идеи. Поэтому стоит признать, что среди ученых были голоса очень ответственных патриотов. Но ведь справедливости ради надо сказать, что многие ученые как исследовали далеко не прикладные и интересные только узкому кругу научного сообщества темы, так и продолжили их исследовать. Их все устраивало".

Но за что болит у Президента, так это за то, что ученых не видно ни в острый политический момент, ни в любой другой. Но быть в авангарде - задача вне времени. Ее упрощают запросы реального сектора. Промышленность порой сама подскажет, какие технологии нужны предприятиям, чтоб сделать продукт, который просит рынок.

"Вы же хотите жить в суверенной, независимой стране. А без этого страны быть не может. Без науки не может быть страны. И сегодня такой момент, когда наука архиважна. Вы к этому готовы? Если готовы, давайте без амбиций и понтов начинать работать, - сказал глава государства. - Общество пришло к такому состоянию, что без науки дальше развития не будет. Мы отстанем, остановимся, упадем, а идущие за нами нас затопчут".

Заказчиком для нужных экономике машин не раз выступал и сам Президент. Делать свое - звучало не однажды и в полях, и на паркете Дворца Независимости. Пожалуй, каждый слышал и о роботах для доения коров, и пресс-подборщиках для работ на уборке.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/311cd25e-c356-4a15-896a-7c4fe7a10b8d/conversions/6eed3235-3d17-4b19-a6c3-169e7d35f88f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/311cd25e-c356-4a15-896a-7c4fe7a10b8d/conversions/6eed3235-3d17-4b19-a6c3-169e7d35f88f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/311cd25e-c356-4a15-896a-7c4fe7a10b8d/conversions/6eed3235-3d17-4b19-a6c3-169e7d35f88f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/311cd25e-c356-4a15-896a-7c4fe7a10b8d/conversions/6eed3235-3d17-4b19-a6c3-169e7d35f88f-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Почему мы пресс-подборщик делаем с вице-премьером такой, как на Западе? Потому что мы купим западный пресс-подборщик - он работает как часы. А свой - до поля не доехали, развалился. Что, не так?", - спросил Президент.

Важный аграрный закон: хорошо уберешь сено и солому с полей после уборки зерна, есть шанс получить хорошие кормовые травы. Пресс-подборщик помогает очистить поля, заготавливая корма в рулоны. Но в наших реалиях, оказалось, что это лишь теория.

Отечественные разработки есть, хотя производитель говорить об этом нашим коллегам-журналистам отказался. Очевидно, правильная машина так и осталась на бумаге. Так что об отечественной технологии аграрии пока лишь мечтают, зачастую используя заграничную технику. Ибо знают: поставишь в поля свою, рискуешь оставить животных голодными.

Денис Краснокутский, директор СУП "Речицкий-Агро":

"Совершенно другая техника. Есть пресс-подборщики, которые обматывают шпагатом, получается сеновязальная. А наше хозяйство на сегодняшний день имеет потребность в пресс-подборщиках с обмотчиками в пленку, так как это позволит заготавливать более качественные корма, в том числе и сенажи для кормления скота".

Примеров много.

Александр Лукашенко и хотел бы прокатиться на своем электромобиле, но спустя годы разработок машина так и осталась в статусе "опытного образца". Даже поездила по нашим дорогам. С виду известная модель борисовской сборки, только под капотом - электродвигатель китайский, конечно. Хотя комплектующих, говорят, немало и своих. Но выводить в серию такой белорусский электрокар, очевидно, не станут. Глава Академии наук намекнет, что купить его попросту не по карману.

председатель Президиума НАН Владимир Караник news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca4f3527-1831-4d10-bf13-3382b4b9e7a1/conversions/ab373ec9-e52b-4530-9c2d-6e0f45179f1b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca4f3527-1831-4d10-bf13-3382b4b9e7a1/conversions/ab373ec9-e52b-4530-9c2d-6e0f45179f1b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca4f3527-1831-4d10-bf13-3382b4b9e7a1/conversions/ab373ec9-e52b-4530-9c2d-6e0f45179f1b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca4f3527-1831-4d10-bf13-3382b4b9e7a1/conversions/ab373ec9-e52b-4530-9c2d-6e0f45179f1b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Говоря о прототипе белорусского электрокара, председатель Президиума НАН Владимир Караник сказал, что модель выглядит как Coolray, стоит как "роллс-ройс", а едет как "жигули".

Президент отметил, что под локализацию деньги без проблем выделят. "Это главное для нас. Вот они, готовые проекты. Не надо ничего выдумывать. Нам надо углублять свои производственные школы", - сказал белорусский лидер.

Словом, наш электрокар пока не чета нынешним китайцам, которые, понятно, берут массовостью и серийностью. А наши производители, работающие на общий конвейер, не могут обеспечить цену, штампуя даже не тысячи запчастей. Вот такая она, жесткая конкуренция, задачка для науки, которую, однако, придется решать только в связке с промышленностью. Экс-руководитель крупных белорусских предприятий знает, о чем говорит.

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1441a5b8-2ac7-48c4-b54b-80bf460676f5/conversions/c88b4e87-5efe-4128-929a-ab1d80c2e610-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1441a5b8-2ac7-48c4-b54b-80bf460676f5/conversions/c88b4e87-5efe-4128-929a-ab1d80c2e610-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1441a5b8-2ac7-48c4-b54b-80bf460676f5/conversions/c88b4e87-5efe-4128-929a-ab1d80c2e610-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1441a5b8-2ac7-48c4-b54b-80bf460676f5/conversions/c88b4e87-5efe-4128-929a-ab1d80c2e610-xl-___webp_1920.webp 1920w

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:

"Можно привести некоторые примеры наших последних выставочных экспозиций, которые мы демонстрируем. И когда смотришь, что некоторый образец уже 5 лет как был там макетом или опытным образцом, так и остался или застыл на этой стадии. А в это время уже появляются новые, более современные машины. Вот здесь нужна скорость, здесь нужна финансовая помощь предприятиям, чтобы они быстрее проходили эту стадию".

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, гендиректор Национальной библиотеки news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/64e74a71-3af7-476d-9e12-bd4b15104350/conversions/2dc32ec6-8b13-4af5-b6cc-e475502b2f86-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/64e74a71-3af7-476d-9e12-bd4b15104350/conversions/2dc32ec6-8b13-4af5-b6cc-e475502b2f86-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/64e74a71-3af7-476d-9e12-bd4b15104350/conversions/2dc32ec6-8b13-4af5-b6cc-e475502b2f86-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/64e74a71-3af7-476d-9e12-bd4b15104350/conversions/2dc32ec6-8b13-4af5-b6cc-e475502b2f86-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, гендиректор Национальной библиотеки:

"Прямо в ходе совещания были выявлены те проблемные моменты, которые зачастую мешают реализовывать результаты наших ученых. Самое главное - это стадия от разработки каких-то идей до их внедрения в производство. На это мы зачастую тратим не то что месяцы, уходят годы. Время сейчас такое, когда необходимо двигаться очень быстро. И, что подчеркнул глава государства, наука является необходимым фактором обеспечения независимости и суверенитета нашей страны".

Наука результатов - такой ее видит Президент. Не рассуждений и философии о высоких материях, а конкретных осязаемых технологий и продуктов, которые создают экономику инноваций.

Академии наук Президент поставил задачу сконцентрировать усилия на решении проблем реального сектора экономики. "Это закон, который должен железно выполняться", - подчеркнул он.

Во-первых, нужно усилить взаимодействие с отраслевиками и крупными предприятиями. Инновационный разрыв между лабораторией и производством недопустим, констатировал глава государства.

Во-вторых, Александр Лукашенко обратил внимание на проблему тематического дублирования и мелкотемья в научно-технических программах. "Предлагаемые темы зачастую не обеспечивают получения новых знаний и готовых к тиражированию технических разработок", - сказал он.

"Может быть, прозвучит грубо, госпрограммы - это не кормушка. Главная задача, прежде всего для ГКНТ, - прекратите выполнять невостребованные исследования и создавать бесперспективную продукцию, - потребовал Президент.

Словом, решать проблемы реального сектора - железный закон для всех. И тех, кто давно в науке, и тех, кто начинает этот путь. Сегодня молодежь - это треть научного сообщества страны. А завтра? Президент убежден: ученики-последователи - мастхэв каждого доктора и кандидата. Это не только мера личного успеха, но и оценка профпригодности.

Вадим Боровик, политический аналитик news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a336d00c-54ea-49b6-846a-28ba2c11c7cc/conversions/4da92ad5-4d6e-4871-961b-6d1900b03a38-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a336d00c-54ea-49b6-846a-28ba2c11c7cc/conversions/4da92ad5-4d6e-4871-961b-6d1900b03a38-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a336d00c-54ea-49b6-846a-28ba2c11c7cc/conversions/4da92ad5-4d6e-4871-961b-6d1900b03a38-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a336d00c-54ea-49b6-846a-28ba2c11c7cc/conversions/4da92ad5-4d6e-4871-961b-6d1900b03a38-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вадим Боровик, политический аналитик:

"Важен диалог наших ученых старшего поколения и молодых ученых. Естественно, нужно передавать опыт, но здесь опять же должен быть здравый подход. По принципу побольше наштамповать докторов наук в стране идти мы не должны, потому что в свое время Александр Лукашенко справедливо подчеркивал, что такое доктор наук. Это генерал от науки. У нас сегодня генералов от науки больше, чем генералов в Министерстве обороны. А где результаты работы этих генералов? Докторская диссертация - это должен быть научный прорыв, научное открытие. С одной стороны, не должны зажимать, тоже есть такая информация, что некоторые из ревности не пускают молодых защититься на докторскую. С другой стороны, докторская должна нести собой научное открытие, приносить конкретную пользу нашей стране".

Александр Гучок, председатель Высшей аттестационной комиссии Беларуси:

"Ученые степени будут присуждаться, как и ранее это было, не за процесс, не как за результат обучения, а как результат реальной научной деятельности. Есть результат - можно говорить о присуждении соответствующей ученой степени. Никаких компромиссов в части имитации научной деятельности, никаких компромиссов в части представления не в полной мере достоверных сведений, я уже не говорю о фальсификациях и подлогах, быть вообще не может".

Кадры, как известно, решают все. Неспроста Президент обновляет управленческую вертикаль в научной сфере: новый руководитель Национальной академии наук, новый глава Государственного комитета по науке и технологиям. Новый взгляд на развитие научной сферы, а главное - подходы в решении проблем, кадровых вопросов, связки науки и реального сектора, коммерциализации разработок, эффективного финансирования. Есть предложения, есть решения. Ученые тоже ждут законодательных векторов развития.

Максим Богдасаров, член-корреспондент НАН Беларуси, проректор по научной работе Брестского госуниверситета news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b4ade322-8629-4919-af7b-621e399ebd0d/conversions/1768018a-d17c-44ca-8ecd-fe7dfb8dbff1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b4ade322-8629-4919-af7b-621e399ebd0d/conversions/1768018a-d17c-44ca-8ecd-fe7dfb8dbff1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b4ade322-8629-4919-af7b-621e399ebd0d/conversions/1768018a-d17c-44ca-8ecd-fe7dfb8dbff1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b4ade322-8629-4919-af7b-621e399ebd0d/conversions/1768018a-d17c-44ca-8ecd-fe7dfb8dbff1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Максим Богдасаров, член-корреспондент НАН Беларуси, проректор по научной работе Брестского госуниверситета:

"Сейчас я чувствую те позитивные изменения, которые подготовлены уже, но еще не формализованы в каких-то законодательных актах, в каких-то решениях и по линии Академии наук, и по линии Министерства образования, в той части, которая касается научных исследований и разработок. Поэтому мы как раз ждем какой-то определенности, что те предложения, которые были высказаны руководством академии, руководством Министерства образования, в той или иной степени будут формализованы, положены на бумагу, приняты в качестве руководства к действию. И вот тогда можно будет говорить уже о каких-то новых возможностях для белорусских ученых, в том числе молодых ученых".

Все, что звучало накануне - предложения по части совершенствования работы - проанализирует правительство, чтобы после внести на рассмотрение главе государства. Все оперативно. Дедлайн - до 1 января. Чтобы с нового года организовать работу, нацеленную на результат, а не распыление госсредств. Глобально - сместить приоритеты на технологии, работающие на всю экономику, чтоб остаться на передовой глобальной гонки. И механизмы, позволяющие в конечном итоге повышать наукоемкость ВВП. То есть при достойном уровне финансовой поддержки науки получать и должную отдачу.

Доктор экономических наук, профессор Ирина Новикова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1688cd92-641f-4a39-9af8-0c2c3f31ac71/conversions/be5cdb1b-d0db-4d3c-bdac-ca8e99e0f132-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1688cd92-641f-4a39-9af8-0c2c3f31ac71/conversions/be5cdb1b-d0db-4d3c-bdac-ca8e99e0f132-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1688cd92-641f-4a39-9af8-0c2c3f31ac71/conversions/be5cdb1b-d0db-4d3c-bdac-ca8e99e0f132-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1688cd92-641f-4a39-9af8-0c2c3f31ac71/conversions/be5cdb1b-d0db-4d3c-bdac-ca8e99e0f132-xl-___webp_1920.webp 1920w

Доктор экономических наук, профессор Ирина Новикова отметила, что Президент говорил о том, что многие практики знают больше, чем знают ученые или те, кто занимается наукой. "Почему эти практики, которые нуждаются в каких-то разработках, не сформулируют направления, которыми должны заниматься Институт физики, Институт информатики, экономисты, микробиологи и так далее. Ведь никто не ставил этих задач. А потом, когда работа выполнена, говорят, она не актуальна. Так, ребята, а где вы до этого были? Понимаете, тут должна быть правильная организация научных исследований и правильное финансирование", - резюмировала она.

Георгий Гриц, экономический аналитик news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98857f47-5a82-4fda-a991-6b80aa4d3f81/conversions/1ae4929d-ec73-4bdd-bbd3-30812e9378b6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98857f47-5a82-4fda-a991-6b80aa4d3f81/conversions/1ae4929d-ec73-4bdd-bbd3-30812e9378b6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98857f47-5a82-4fda-a991-6b80aa4d3f81/conversions/1ae4929d-ec73-4bdd-bbd3-30812e9378b6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98857f47-5a82-4fda-a991-6b80aa4d3f81/conversions/1ae4929d-ec73-4bdd-bbd3-30812e9378b6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Георгий Гриц, экономический аналитик:

"Вопрос наукоемкости и отдачи - это две стороны одной медали. То есть наукоемкость - это, как правило, доля бюджетного финансирования в рамках научных работ, а отдача - это вот прикладной характер, то есть разработка должна все-таки окупаться. С этой точки зрения я бы обратился к международному опыту привлечения бизнеса для софинансирования научных или прикладных исследований. Это не только позволит увеличить объем финансирования, а сделает этот процесс разработки науки более прикладным. Бизнес не будет раздавать деньги, ему надо конкретные результаты. Поэтому, мне кажется, вот одним выстрелом в принципе можно убить двух зайцев".

Президент скажет просто: страна ждет от ученых не то, что они могут, а то, что нужно экономике и людям. В помощь - министерства, которым неплохо бы формировать задачник разработок, эдакий перечень ноу-хау, которые нужны реальному сектору. И передавать его отраслевой и вузовской науке. Но это не значит, будто ученый должен ждать запросов от предприятий. Активную позицию ученого сообщества никто не отменял. Сегодня, как и завтра, легче никому уже не будет - пожалуй, так и стоит трактовать финальный месседж Президента.

"Требования к науке будем только усиливать, а за результаты достойно платить. Я хочу, чтобы вы понимали мои подходы. Они земные: дай товар - получи деньги. Аванс? Если заслуживаешь доверия - дадим аванс и немалый. Гарантии должны быть, - сказал белорусский лидер. - Нам надо серьезно встряхнуться, посмотреть, что происходит вокруг, и подумать, хотим ли мы оказаться там, куда нас пытаются затянуть отдельные кукловоды мировой политики. Или мы хотим мирно трудиться и достойно жить? Если так, тогда надо по-настоящему работать".