Хренин посетил праздничную церемонию принятия присяги в 72-м объединенном учебном центре
Наши люди должны чувствовать за спиной военную мощь. Тогда все мирные задачи будут выполнены.
Об этом заявил министр обороны нашей страны во время общения с журналистами. Виктор Хренин 22 ноября посетил праздничную церемонию принятия присяги в 72-м объединенном учебном центре. Здесь клятву на верность Родине дали более 2 300 парней.
Тысячи новобранцев по всей Беларуси приняли присягу
За первый месяц в армии парни успели пройти курс молодого бойца – азы воинской службы: от уставов до строевой. Успели даже пострелять.
Архип Филипчик, военнослужащий:
"Армия для меня стала совсем новым периодом в моей жизни, который я хочу и желаю пройти с достоинством".
Для каждого родителя видеть своего сына в форме, на плацу - большая гордость.
"Пока учился, пока маленький, пока ребенок - это одна сторона дела. Когда уже взрослый - это уже другая картина, конечно", - сказала мама военнослужащего.
"Конечно же, гордость, волнение. Немного грусти, потому что когда-то он был маленький совсем, ходил в садик. Теперь он такой взрослый, выше меня уже, в такой красивой форме, он солдат", - рассуждает другая женщина.
А кто-то из парней в этот знаменательный день и вовсе решил сделать его самым незабываемым и сделал предложение руки и сердца любимой девушке.
Присяга на верность Родине сегодня звучит во всех воинских частях или подразделениях страны. В 72-м объединенном учебном центре эти мероприятия, как правило, самые массовые. Сегодня, 22 ноября, здесь на плацу более 2.300 новобранцев.
Осенний призыв завершился и в органы пограничной службы. Новое пополнение - 1600 солдат. И сегодня пограничники-новобранцы торжественно произнесли слова военной присяги, подтвердив готовность честно служить Родине.
Александр Селютин, военнослужащий:
"Служба - это серьезный этап, который должен пройти каждый мужчина нашей страны. Я рад быть защитникам нашей страны, люди могут спать спокойно".
Военную присягу приняли новобранцы ССО
В Бобруйске впервые в составе Сил специальных операций Вооруженных Сил военную присягу приняли новобранцы зенитного ракетного полка и реактивного артиллерийского полка.
Свыше 10 тыс. новобранцев по всей Беларуси приняли присягу
К слову, всего в этом году военную присягу приняли более 10 тыс. парней. Как отметил министр обороны, сегодня особое внимание подготовке и физической форме.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
"Сегодня в Вооруженных Силах мы значительно изменили программы боевой подготовки и делаем акцент на индивидуальную подготовку, на огневую выучку, тактическую, инженерную подготовку, овладение тактической медициной, управление беспилотными летательными аппаратами, противодействие БЛА. Особое внимание уделялось и будет дальше уделяться физической подготовке наших военнослужащих".
Позади курс молодого бойца, впереди практика в частях и на полигонах. А сегодня у парней еще есть время, чтобы побыть с родными и близкими.