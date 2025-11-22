Хренин посетил праздничную церемонию принятия присяги в 72-м объединенном учебном центре

Наши люди должны чувствовать за спиной военную мощь. Тогда все мирные задачи будут выполнены.

Об этом заявил министр обороны нашей страны во время общения с журналистами. Виктор Хренин 22 ноября посетил праздничную церемонию принятия присяги в 72-м объединенном учебном центре. Здесь клятву на верность Родине дали более 2 300 парней.

Тысячи новобранцев по всей Беларуси приняли присягу

За первый месяц в армии парни успели пройти курс молодого бойца – азы воинской службы: от уставов до строевой. Успели даже пострелять.

Архип Филипчик, военнослужащий:

"Армия для меня стала совсем новым периодом в моей жизни, который я хочу и желаю пройти с достоинством".

Для каждого родителя видеть своего сына в форме, на плацу - большая гордость.

"Пока учился, пока маленький, пока ребенок - это одна сторона дела. Когда уже взрослый - это уже другая картина, конечно", - сказала мама военнослужащего.

"Конечно же, гордость, волнение. Немного грусти, потому что когда-то он был маленький совсем, ходил в садик. Теперь он такой взрослый, выше меня уже, в такой красивой форме, он солдат", - рассуждает другая женщина.

А кто-то из парней в этот знаменательный день и вовсе решил сделать его самым незабываемым и сделал предложение руки и сердца любимой девушке.

Присяга на верность Родине сегодня звучит во всех воинских частях или подразделениях страны. В 72-м объединенном учебном центре эти мероприятия, как правило, самые массовые. Сегодня, 22 ноября, здесь на плацу более 2.300 новобранцев.

Осенний призыв завершился и в органы пограничной службы. Новое пополнение - 1600 солдат. И сегодня пограничники-новобранцы торжественно произнесли слова военной присяги, подтвердив готовность честно служить Родине.

Александр Селютин, военнослужащий:

"Служба - это серьезный этап, который должен пройти каждый мужчина нашей страны. Я рад быть защитникам нашей страны, люди могут спать спокойно".

Военную присягу приняли новобранцы ССО

В Бобруйске впервые в составе Сил специальных операций Вооруженных Сил военную присягу приняли новобранцы зенитного ракетного полка и реактивного артиллерийского полка.

Свыше 10 тыс. новобранцев по всей Беларуси приняли присягу

К слову, всего в этом году военную присягу приняли более 10 тыс. парней. Как отметил министр обороны, сегодня особое внимание подготовке и физической форме.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/95d8714b-36d7-4016-ae37-ab3b7e7f0ae0/conversions/24460221-bedb-4cfe-be88-4ac83a12c2d2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/95d8714b-36d7-4016-ae37-ab3b7e7f0ae0/conversions/24460221-bedb-4cfe-be88-4ac83a12c2d2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/95d8714b-36d7-4016-ae37-ab3b7e7f0ae0/conversions/24460221-bedb-4cfe-be88-4ac83a12c2d2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/95d8714b-36d7-4016-ae37-ab3b7e7f0ae0/conversions/24460221-bedb-4cfe-be88-4ac83a12c2d2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

"Сегодня в Вооруженных Силах мы значительно изменили программы боевой подготовки и делаем акцент на индивидуальную подготовку, на огневую выучку, тактическую, инженерную подготовку, овладение тактической медициной, управление беспилотными летательными аппаратами, противодействие БЛА. Особое внимание уделялось и будет дальше уделяться физической подготовке наших военнослужащих".