Бузин: Задача перед наукой - внедрить разработки в производство

Большой разговор у Президента широко обсуждают в научных кругах и в обществе. Что, безусловно, понятно, ведь были обозначены откровенно, без прикрас очень четкие проблемы, поставлены конкретные задачи. Среди экспертов, которые присутствовали на совещании, был депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор военных наук Николай Бузин.

Парламентарий подчеркнул, что без науки сегодня нельзя достичь никаких высот, невозможно развитие общества и общественных институтов. Это главный тезис, который был направлен нашим Президентом ученым.

По его словам, Президент отметил, что наука не дорабатывает и многие направления в настоящее время не охвачены либо буксуют. "Практикам приходится самостоятельно решать существенные задачи в интересах государства. Это касается и промышленности, это касается машиностроения, это касается вопросов создания новых систем в электронике, беспилотных систем, к сожалению, ученые не дорабатывают и не дорабатывают существенно. Поэтому Президент поставил перед научным сообществом реальные задачи: развивать конкретные направления, добиться четкой спайки с промышленностью, делать то, что необходимо стране, что необходимо нашим гражданам, то, что необходимо Республике Беларусь", - сказал Николай Бузин.