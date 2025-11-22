В Киеве проходит митинг с требованием отставки и ареста Ермака

Киев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ae8265c-a618-4161-afa9-4b316f53beaa/conversions/6e6e0301-e9f8-4cfc-90e2-5335fe07929e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ae8265c-a618-4161-afa9-4b316f53beaa/conversions/6e6e0301-e9f8-4cfc-90e2-5335fe07929e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ae8265c-a618-4161-afa9-4b316f53beaa/conversions/6e6e0301-e9f8-4cfc-90e2-5335fe07929e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ae8265c-a618-4161-afa9-4b316f53beaa/conversions/6e6e0301-e9f8-4cfc-90e2-5335fe07929e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Митинг с требованием отставки и ареста главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, подозреваемого в коррупции, проходит в центре Киева на Площади независимости. Об этом сообщает ТАСС.

Протестующие объявили о намерении выходить на площадь каждую субботу в полдень по местному времени до тех пор, пока Ермак, по их словам, "не окажется за решеткой". Участники митинга призывают граждан по всей Украине организовать аналогичные акции у зданий областных администраций.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура начали операцию под названием "Мидас", направленную на раскрытие крупной коррупционной схемы в сфере энергетики. В центре этой схемы оказался бизнесмен и близкий друг Зеленского Тимур Миндич. 17 ноября появилась информация о том, что Ермак может фигурировать на записях, сделанных в квартире Миндича, под псевдонимом Али-Баба.