3.68 BYN
2.96 BYN
3.41 BYN
В Киеве проходит митинг с требованием отставки и ареста Ермака
Митинг с требованием отставки и ареста главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, подозреваемого в коррупции, проходит в центре Киева на Площади независимости. Об этом сообщает ТАСС.
Протестующие объявили о намерении выходить на площадь каждую субботу в полдень по местному времени до тех пор, пока Ермак, по их словам, "не окажется за решеткой". Участники митинга призывают граждан по всей Украине организовать аналогичные акции у зданий областных администраций.
10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура начали операцию под названием "Мидас", направленную на раскрытие крупной коррупционной схемы в сфере энергетики. В центре этой схемы оказался бизнесмен и близкий друг Зеленского Тимур Миндич. 17 ноября появилась информация о том, что Ермак может фигурировать на записях, сделанных в квартире Миндича, под псевдонимом Али-Баба.
Раскрытие коррупционных схем в ближайшем окружении Зеленского привело к серьезному кризису в Верховной Раде. Партии "Европейская солидарность", "Голос" и партия экс-премьера Украины Юлии Тимошенко потребовали от Зеленского уволить Ермака, отправить в отставку правительство и сформировать парламентскую коалицию с участием оппозиции. Кроме того, поступает все больше сообщений о расколе внутри правящей партии "Слуга народа", где ряд депутатов также начали высказываться за необходимость отставки Ермака.