Соцопрос: немцы недовольны деятельностью канцлера и правительства

В Германии опубликованы данные социологического опроса, которые должны крайне огорчить канцлера этой страны. Правительство и сам Фридрих Мерц практически лишились какой-либо поддержки граждан. Деятельность кабинета одобряют лишь 22 % немцев, работа канцлера устраивает только четверть избирателей.

На днях появились слухи о конфликте в недрах правительства: коалиционные партии будто бы недовольны друг другом и готовы выйти из состава кабинета. С учетом невысокой поддержки Мерца и слухов о внутриправительственных дрязгах бундескабинету, по всей видимости, может грозить довольно скорая отставка.