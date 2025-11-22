История с украинской коррупцией имеет все шансы стать самым масштабным скандалом такого рода в истории и приобрести поистине планетарные масштабы. В американских СМИ появилась информация о том, что здешние власти изучают документы о хищении в Украине почти 50 млрд. Такое заявление сделал известный в США автор антикоррупционных расследований.

Ларри Джонсон, гендиректор компании Berg Associates:

"Министерство обороны США сейчас ведет расследование, основываясь на разоблачительных документах, на фактических доказательствах, банковских счетах и так далее. Они ищут 48 млрд долларов, которые были переправлены в Украину. Большая часть этих денег ушла на счета Зеленского".