В США заподозрили Зеленского в отмывании 48 млрд долларов
История с украинской коррупцией имеет все шансы стать самым масштабным скандалом такого рода в истории и приобрести поистине планетарные масштабы. В американских СМИ появилась информация о том, что здешние власти изучают документы о хищении в Украине почти 50 млрд. Такое заявление сделал известный в США автор антикоррупционных расследований.
Ларри Джонсон, гендиректор компании Berg Associates:
"Министерство обороны США сейчас ведет расследование, основываясь на разоблачительных документах, на фактических доказательствах, банковских счетах и так далее. Они ищут 48 млрд долларов, которые были переправлены в Украину. Большая часть этих денег ушла на счета Зеленского".
Однако пока украинский скандал, похоже, поставлен на паузу вплоть до окончания обсуждения мирного плана Трампа. Как раз в понедельник должен был начаться в Киеве парад отставок и арестов. Между тем Национальное антикоррупционное бюро приостановило публикацию своих материалов, видимо, под давлением американцев, которые НАБУ контролируют.