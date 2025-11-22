На саммите "Большой двадцатки" в ЮАР представители стран ЕС провели отдельную встречу, посвященную мирному плану Трампа по Украине. В заявлении, которое было обнародовано по итогам встречи, формально европейцы приветствуют американский план.

По мнению лидеров ЕС, документ может стать основой для дальнейшей работы и обсуждения. Однако ЕС категорически не приемлет 4 пункта мирного плана из 28. Европейцы недовольны сокращением украинской армии, передачей России территории Донецкой области, а также недостаточностью гарантий безопасности, которые предоставляются Киеву. И Евросоюз недоволен тем, что ему предстоит выделить 100 млрд на восстановление Украины.

Известно, что 23 ноября в Швейцарии представители ЕС проведут переговоры с американцами и украинцами. На понедельник, 24 ноября, запланирован экстренный саммит ЕС, который всецело будет посвящен Украине и плану мирного урегулирования.