В Минске названы триумфаторы первой профессиональной маркетинговой премии "PRO спорт" НОК

Лучшие не только в спорте, но и креативе. В Минске названы триумфаторы первой профессиональной маркетинговой премии "PRO спорт" Национального олимпийского комитета. Внимательному взору профессиональных жюри были предоставлены более 150 проектов и событий. Награда за "Лучший проект по работе с молодой аудиторией" досталась Белорусской федерации борьбы и проекту "Лига храбрых".

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:

"Я очень благодарен членам жюри за то, что они оценили и поверили в наш проект. Он действительно имеет глубокий смысл, потому что мы даем ребятам то, чего не хватает на высоком международном уровне. Начиная с маленьких лет, мы заряжаем ребят той энергией, той самоуверенностью, которая помогает им для дальнейшего достижения наивысших результатов".

Лучшим промороликом стало новогоднее поздравление хоккейного столичного "Динамо". А вот статуэтка за креативную идею досталась президентскому спортивному клубу и шоу "Герои", которое, к слову, реализуется совместно с Белтелерадиокомпанией. Кстати, еще один проект Президентского спортивного клуба, удостоенный высшей награды "Спорт для всех", стал триумфатором в номинации "Лучший маркетинговый проект по популяризации спорта и здорового образа жизни".