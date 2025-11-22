У Беларуси первые золотые медали на XXV летних Дефлимпийских играх

Дефлимпиада в центре внимания. Триумф Беларуси в Японии! Первые золотые медали есть у нашей страны. 22 ноября их сразу 2!

Командное собрание белорусов в Токио 22 ноября глава нашей миссии Алексей Мирошниченко начал словами восхищения Дианой Прудниковой. Она принесла Беларуси первое золото XXV летних Дефлимпийских игр - впервые в суверенной истории у нашей страны награда высшей пробы в семиборье.

Диана Прудникова, дефлимпийская чемпионка - 2025 в семиборье:

"Большое спасибо тренеру, первому тренеру спасибо большое. Все болели за меня. Была очень тяжелая борьба. А результат первый получился. Я не ожидала. Я увидела, что первая, первая. Не передать словами, как я рада. Всем-всем-всем огромное спасибо".

Татьяна Климович, личный тренер Дианы Прудниковой:

"Самой выступать проще, чем болеть за своего спортсмена. Диана еще очень молодая, она еще будет прогрессировать. Если честно, сама удивилась золоту. Диана умница".

Вторую золотую награду Беларуси сегодня принесла опытная Оксана Петрушенко. На командное собрание она чуть-чуть опоздала, процедура допинг-контроля затянулась. Но, конечно же, свою порцию позитива чемпионка от коллег по сборной получила.

На дистанции 100 метров брассом не было равных сегодня Оксане - эта награда стала 29-й на Дефлимпиадах для белоруски. В случае завоевания еще одной медали наша спортсменка станет рекордсменкой по количеству наград, завоеванных на главном старте четырехлетия среди атлетов с нарушением слуха.

Усталость зашкаливает, поэтому Оксана немногословна.

Оксана Петрушенко, дефлимпийская чемпионка - 2025 в плавании на дистанции 100 м брассом:

"Привет, Беларусь, любимая. Спасибо за поддержку".

Впереди у Оксаны (послезавтра) еще один вид - 200 метров брассом. Была близка к медали сегодня и юная Дарья Янушкевич, но ей не хватило 2 сотых до награды - она четвертая на дистанции 50 метров на спине.

Медальный успех наших земляков в Токио сделал еще более ярким Геворг Адамян. В весовой категории до 77 кг белорус одержал 2 победы, как следствие став бронзовым призером Дефлимпиады.

Геворг Адамян, бронзовый призер Дефлимпийских игр - 2025 по борьбе:

"Привет, Беларусь, спасибо всем, кто за меня болел, я чувствую поддержку. Скоро увидимся на Родине".

Тут мы как раз встретили большого друга Беларуси Фархада Ушурова.

Фархад Ушуров, главный тренер сборной Кыргызстана по борьбе:

"Я рад за сборную Беларуси. Они сегодня завоевали бронзовую медаль. Это высокая медаль, достойная медаль, значимая медаль. Я очень рад за Беларусь и хочу, чтобы на следующих Олимпийских играх вам удача сопутствовала, и вы завоевали золотую медаль".