Более десяти пострадавших в результате массовых расстрелов в США

Сразу несколько массовых расстрелов случилось за минувшие сутки в Соединенных Штатах. Самым драматичным и циничным стало преступление, совершенное в Северной Каролине. Здесь неизвестный обстрелял толпу, которая собралась на церемонию установки рождественской елки. Преступник сумел бежать, полиция теряется в догадках относительно его мотивов. Ранены были 4 человека, причем трое их них находятся в критическом состоянии.

А в Чикаго, который лидирует в стране по количеству убийств, случилось сразу несколько перестрелок. 2 из них - в самом центре города, неподалеку от основных его достопримечательностей, включая театр. Здесь были ранены в перестрелках 6 человек, большинство доставлено в больницу в крайне тяжелом состоянии. Убийцам удалось скрыться. Власти подозревают здесь криминальный мотив - чикагские банды сводили между собой счеты. Количество массовых расстрелов в нынешнем году имеет все шансы поставить рекорд. Методики подсчета разные, но преступлений такого рода уже насчитывается более 400.