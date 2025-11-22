Как западное вооружение попадает на черные рынки - в "Понятной политике"

Торговля на поражение. Мир захлестнула волна незаконного оборота оружия. Почему западные стволы попадают на черные рынки, куда текут реки контрабанды?

Как Киев торгует помощью: кому и за сколько уходит дорогой арсенал? Как ЦРУ и коррумпированные чиновники превратили мир в опасный маркетплейс? В "Понятной политике" - о воровстве без зазрения совести. Смотрите в понедельник, 24 ноября, после "Панорамы".