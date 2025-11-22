3.68 BYN
Решение Лукашенко помиловать католических священников обсуждают мировые СМИ
Новость о помиловании Президентом Беларуси двух католических священнослужителей, совершивших тяжкие преступления против нашего государства, разлетелась по всему миру. Об этом писал ряд зарубежных СМИ, в том числе Reuters, Associated Press, Washington Post, The Telegraph и Аль-Арабия.
А активнее всех - наши польские соседи. У некоторых польских СМИ это вызвало удивление, другие узрели в помиловании хитрый ход Лукашенко, который стремится укрепить контакты с Ватиканом.
Точку в измышлениях журналистов поставил высокий представитель Папы Римского Льва XIV кардинал Клаудио Гуджеротти:
"Я очень благодарен Президенту за то, что он принял некоторые из наших просьб и прислушался к тому, что мы имели возможность обсудить во время нашей долгой беседы. Не думаю, что техника "не разговариваю с тобой, не вижу тебя, не плачу тебе, не присылаю товары" – эта система, которая приносит плоды. Она ведет только до обострения ненависти, а ненависть не исчезает даже через года".