Большой разговор о науке у Президента широко обсуждают в научных кругах. Что, безусловно, понятно, ведь были озвучены очень четкие и конкретные вопросы, ориентиры и задачи - чего ждет от науки государство и общество?

Экономический аналитик Георгий Гриц о проблемных точках в научной сфере.

"Надо понимать, что такое наука, и делать градацию. Есть академическая наука, фундаментальная, и отраслевая наука. Это две разные вещи и два разных психотипа ученых, изобретателей", - пояснил он.

По его словам, в академической науке есть пробелы. Во время большого разговора об этом говорили глава государства и председатель Президиума НАН Владимир Караник. Международные институты оценивают фундаментальную белорусскую науку по двум критериям: количество патентов (патенты - это международное подтверждение статуса) и количество статей, которые пишут ученые в рецензируемых журналах. Лидеры в этом рейтинге традиционные - Китай и Соединенные Штаты Америки. И первый, и второй критерий отличаются в сотни раз. По этим показателям белорусскую науку объективно оценивают независимые международные институты. "Поэтому тут обижаться не на кого. Нечего обижаться на главу государства. Оценка такая, как есть", - сказал он.

Говоря о прикладной науке, Георгий Гриц отметил высокий статус Академии наук, который сами же ученые и попросили. "Академия наук находится в личном подчинении главе государства и отчитывается лишь перед правительством. Фактически статус равен Национальному банку, другим институтам, Комитету госконтроля и так далее. Поэтому этот высокий статус, который сами себе ученые попросили, к сожалению, он сегодня немножко их буксует", - считает экономический аналитик.