В Восточной Азии разворачивается скандал вокруг заявлений нового премьер-министра Японии
Безответственный поступок или попытка вывести эскалацию на новый уровень? В Восточной Азии не первый день разворачивается скандал вокруг заявлений нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити. Выступая в японском парламенте, она заявила о том, что чрезвычайные обстоятельства вокруг Тайваня с использованием военной силы могут расцениваться как ситуация, угрожающая существованию Страны восходящего солнца. Заявление вызвало шквал критики не только в Китае, но и внутри самой Японии.
Зачем? Пожалуй, главный вопрос в этой ситуации. Не будем сильно углубляться в историю территориальных вопросов во взаимоотношениях Китая и Японии. Это было долго, сложно и только в 70-х годах прошлого столетия диалог начал развиваться. Остановимся на ключевых моментах. Тайвань, согласно принципу одного Китая, является территорией КНР. И сразу сделаем ремарку - подавляющее мировое большинство с этим согласно, в том числе и официальный Минск. Таким образом, следуя концепции, любые вопросы между двумя берегами тайваньского пролива - внутренние дела Китая.
Дипломатический скандал - выступление премьер-министра Японии вызвало резонанс
Теперь более детально о том, что происходит в последние две недели между Пекином и Токио. Вполне себе конструктивный диалог Си Цзиньпина и Санаэ Такаити на полях неформальной встречи АТЭС в Корее, она прошла в конце октября. Тогда новоизбранный японский премьер заявляла о важности мира и стабильности в регионе. А Китай охарактеризовала как важного соседа.
Правда, после на том же саммите АТЭС Такаити встретилась с тайваньским представителем, а после возвращения в Токио в японском парламенте новый премьер начинает намекать на военное вмешательство Японии в тайваньский вопрос.
Санаэ Такаити, премьер-министр Японии:
"Что будет, если Тайвань окажется полностью под контролем китайского правительства в Пекине? Это может быть блокада или же использование силы, или же распространение дезинформации, киберпропаганда. Возможно, существует множество таких сценариев. Но если это будет связано с использованием боевых кораблей, военной силы, то это, без сомнения, приведет к крайне серьезной ситуации, я так считаю. В реальных обстоятельствах правительство должно будет принимать решение на основе всей собранной информации. Если действительно произойдут вооруженные нападения, то это, скорее всего, будет расцениваться как ситуация, угрожающая выживанию".
Милитаристская риторика - японский премьер разжигает конфликт?
И надо понимать, это не просто слова, а закрепленное в японском законодательстве понятие. Российское РБК напоминает о том, что термин подразумевает вооруженное нападение на близкого союзника Японии, которое создает явную угрозу для ее территории или жизней ее граждан. В таком случае японское правительство может задействовать механизм коллективной самообороны, что дает зеленый свет для Сил самообороны Японии.
В МИД КНР отреагировали на заявления Санаэ Такаити
Как подобные заявления могут способствовать налаживанию контактов между КНР и Японией? Никак. Реакция китайского правительства не заставила себя долго ждать. В Пекине призвали к подобным заявлениям относиться с большим благоразумием. Китай ценит мир и чтит свои обязательства, отреагировали на заявление японского премьера в МИД Китая. Однако по важным принципиальным вопросам Пекин никогда не пойдет ни на какие компромиссы или уступки, заявил Линь Цзянь, официальный представитель ведомства.
Линь Цзянь, официальный представитель МИД КНР:
"Япония должна глубоко задуматься над историей, извлечь из нее уроки, соблюдать принцип одного Китая и дух четырех политических документов, подписанных между Китаем и Японией, выполнять политические обязательства, взятые ею по тайваньскому вопросу, подходить к нему с большой осторожностью".
Китайский МИД вызвал японского посла, чтобы заявить о "недопустимости высказываний". Схожий месседж посол КНР направил заместителю главы МИДа Японии. Была и личная реакция консула Китая в Осаке в соцсети Х. Но это все дипломатический трек, это важно, но это слова. Гораздо более серьезные опасения вызывает военная эскалация.
Хань Сюйлин, обозреватель CGTN:
"CGTN провел опрос среди глобальной аудитории. Провокационные заявления, например, министра Японии Санаэ Такаити, вызвали критику международного сообщества. Более 90 % респондентов считают, что это является вмешательством во внутренние дела Китая. Они тоже указывают на необходимость быть бдительными в отношении амбиций японских правых сил. Китай всегда выступает за мир и развитие. Конечно, самое главное, что наши красные линии - это тайваньский вопрос".
В Токио не сходятся позиции по тайваньскому вопросу
Такаити также заявляла, что исходила из наихудшего сценария, однако от своих слов отказываться не собирается. В свою очередь генеральный секретарь кабинета министров Кихара Минору на недавней пресс-конференции подчеркнул, что позиция японского правительства в отношении Тайваня соответствует совместному японо-китайскому заявлению 1972 года и остается неизменной. Напомним, документ закрепляет признание Японией принципа "одного Китая". Таким образом возникает нестыковка между заявлениями премьера и генсека кабмина страны. Разные политические силы в Японии уже указывают на некомпетентность Такаити в вопросах безопасности. Другие намекают на влияние стратегических интересов США, а не на реалии безопасности Японии.
Укеру Магосаки, экс-сотрудник МИД Японии:
"Никто не должен тешить себя фантазиями, что Китай согласится на нарушение собственных интересов. Любой, кто осмелится бросить вызов интересам китайского народа, столкнется с решительными контрударами со стороны Китая. Любые попытки воспрепятствовать воссоединению Китая обречены на провал".
Сейчас трудно предугадать, как будут развиваться события дальше. Возможно, эскалация станет более активной, а возможно, скандал вокруг заявления японского премьера как минимум в медиа сойдет на нет.