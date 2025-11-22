В Восточной Азии разворачивается скандал вокруг заявлений нового премьер-министра Японии

Безответственный поступок или попытка вывести эскалацию на новый уровень? В Восточной Азии не первый день разворачивается скандал вокруг заявлений нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити. Выступая в японском парламенте, она заявила о том, что чрезвычайные обстоятельства вокруг Тайваня с использованием военной силы могут расцениваться как ситуация, угрожающая существованию Страны восходящего солнца. Заявление вызвало шквал критики не только в Китае, но и внутри самой Японии.

Зачем? Пожалуй, главный вопрос в этой ситуации. Не будем сильно углубляться в историю территориальных вопросов во взаимоотношениях Китая и Японии. Это было долго, сложно и только в 70-х годах прошлого столетия диалог начал развиваться. Остановимся на ключевых моментах. Тайвань, согласно принципу одного Китая, является территорией КНР. И сразу сделаем ремарку - подавляющее мировое большинство с этим согласно, в том числе и официальный Минск. Таким образом, следуя концепции, любые вопросы между двумя берегами тайваньского пролива - внутренние дела Китая.

Дипломатический скандал - выступление премьер-министра Японии вызвало резонанс

Теперь более детально о том, что происходит в последние две недели между Пекином и Токио. Вполне себе конструктивный диалог Си Цзиньпина и Санаэ Такаити на полях неформальной встречи АТЭС в Корее, она прошла в конце октября. Тогда новоизбранный японский премьер заявляла о важности мира и стабильности в регионе. А Китай охарактеризовала как важного соседа.

Правда, после на том же саммите АТЭС Такаити встретилась с тайваньским представителем, а после возвращения в Токио в японском парламенте новый премьер начинает намекать на военное вмешательство Японии в тайваньский вопрос.

Санаэ Такаити, премьер-министр Японии news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8376f9fc-314c-4a9b-8af5-6be2b1ab9917/conversions/de501119-624d-4d8a-a05c-52e2cc8471a8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8376f9fc-314c-4a9b-8af5-6be2b1ab9917/conversions/de501119-624d-4d8a-a05c-52e2cc8471a8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8376f9fc-314c-4a9b-8af5-6be2b1ab9917/conversions/de501119-624d-4d8a-a05c-52e2cc8471a8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8376f9fc-314c-4a9b-8af5-6be2b1ab9917/conversions/de501119-624d-4d8a-a05c-52e2cc8471a8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Санаэ Такаити, премьер-министр Японии:

"Что будет, если Тайвань окажется полностью под контролем китайского правительства в Пекине? Это может быть блокада или же использование силы, или же распространение дезинформации, киберпропаганда. Возможно, существует множество таких сценариев. Но если это будет связано с использованием боевых кораблей, военной силы, то это, без сомнения, приведет к крайне серьезной ситуации, я так считаю. В реальных обстоятельствах правительство должно будет принимать решение на основе всей собранной информации. Если действительно произойдут вооруженные нападения, то это, скорее всего, будет расцениваться как ситуация, угрожающая выживанию".

Милитаристская риторика - японский премьер разжигает конфликт?

И надо понимать, это не просто слова, а закрепленное в японском законодательстве понятие. Российское РБК напоминает о том, что термин подразумевает вооруженное нападение на близкого союзника Японии, которое создает явную угрозу для ее территории или жизней ее граждан. В таком случае японское правительство может задействовать механизм коллективной самообороны, что дает зеленый свет для Сил самообороны Японии.

В МИД КНР отреагировали на заявления Санаэ Такаити

Как подобные заявления могут способствовать налаживанию контактов между КНР и Японией? Никак. Реакция китайского правительства не заставила себя долго ждать. В Пекине призвали к подобным заявлениям относиться с большим благоразумием. Китай ценит мир и чтит свои обязательства, отреагировали на заявление японского премьера в МИД Китая. Однако по важным принципиальным вопросам Пекин никогда не пойдет ни на какие компромиссы или уступки, заявил Линь Цзянь, официальный представитель ведомства.

Линь Цзянь, официальный представитель МИД КНР news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4edbaf5d-24f9-4160-9177-00943d3bba38/conversions/5897efb6-40fb-44ff-8c23-f454ac1888e4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4edbaf5d-24f9-4160-9177-00943d3bba38/conversions/5897efb6-40fb-44ff-8c23-f454ac1888e4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4edbaf5d-24f9-4160-9177-00943d3bba38/conversions/5897efb6-40fb-44ff-8c23-f454ac1888e4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4edbaf5d-24f9-4160-9177-00943d3bba38/conversions/5897efb6-40fb-44ff-8c23-f454ac1888e4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Линь Цзянь, официальный представитель МИД КНР:

"Япония должна глубоко задуматься над историей, извлечь из нее уроки, соблюдать принцип одного Китая и дух четырех политических документов, подписанных между Китаем и Японией, выполнять политические обязательства, взятые ею по тайваньскому вопросу, подходить к нему с большой осторожностью".

Китайский МИД вызвал японского посла, чтобы заявить о "недопустимости высказываний". Схожий месседж посол КНР направил заместителю главы МИДа Японии. Была и личная реакция консула Китая в Осаке в соцсети Х. Но это все дипломатический трек, это важно, но это слова. Гораздо более серьезные опасения вызывает военная эскалация.

Хань Сюйлин, обозреватель CGTN news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91b95dbc-b9cf-43ec-9fcf-e8a5cd52c1ba/conversions/1bb56f9d-d157-462c-a70c-6ac01db6ef15-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91b95dbc-b9cf-43ec-9fcf-e8a5cd52c1ba/conversions/1bb56f9d-d157-462c-a70c-6ac01db6ef15-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91b95dbc-b9cf-43ec-9fcf-e8a5cd52c1ba/conversions/1bb56f9d-d157-462c-a70c-6ac01db6ef15-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91b95dbc-b9cf-43ec-9fcf-e8a5cd52c1ba/conversions/1bb56f9d-d157-462c-a70c-6ac01db6ef15-xl-___webp_1920.webp 1920w

Хань Сюйлин, обозреватель CGTN:

"CGTN провел опрос среди глобальной аудитории. Провокационные заявления, например, министра Японии Санаэ Такаити, вызвали критику международного сообщества. Более 90 % респондентов считают, что это является вмешательством во внутренние дела Китая. Они тоже указывают на необходимость быть бдительными в отношении амбиций японских правых сил. Китай всегда выступает за мир и развитие. Конечно, самое главное, что наши красные линии - это тайваньский вопрос".

В Токио не сходятся позиции по тайваньскому вопросу

Такаити также заявляла, что исходила из наихудшего сценария, однако от своих слов отказываться не собирается. В свою очередь генеральный секретарь кабинета министров Кихара Минору на недавней пресс-конференции подчеркнул, что позиция японского правительства в отношении Тайваня соответствует совместному японо-китайскому заявлению 1972 года и остается неизменной. Напомним, документ закрепляет признание Японией принципа "одного Китая". Таким образом возникает нестыковка между заявлениями премьера и генсека кабмина страны. Разные политические силы в Японии уже указывают на некомпетентность Такаити в вопросах безопасности. Другие намекают на влияние стратегических интересов США, а не на реалии безопасности Японии.

Укеру Магосаки, экс-сотрудник МИД Японии:

"Никто не должен тешить себя фантазиями, что Китай согласится на нарушение собственных интересов. Любой, кто осмелится бросить вызов интересам китайского народа, столкнется с решительными контрударами со стороны Китая. Любые попытки воспрепятствовать воссоединению Китая обречены на провал".