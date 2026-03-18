Беларусь и Пермский край развивают новые направления сотрудничества

Одна из важных сфер - это использование роботов, которое исключит работу человека на вредных производствах, а также решит проблему нехватки кадров. В Перми находится компания, которая занимается промышленной роботизацией полного цикла: от проектирования и производства оборудования на собственных мощностях до внедрения и сервисного обслуживания. С Беларусью уже реализован крупный проект по использованию роботов для обслуживания станков.

"С учетом необходимости повышать производительность, увеличивать качество и объемы производства, роботы - это то, что наши правительства ставят во главу угла. Поэтому они сотрудничают с белорусскими предприятиями. Это перспективное направление. Понятно, что станки с программным управлением и роботы требуют обучения персонала, сегодня мало купить этот аппарат, нужен человек, который сможет на нем работать, задавать ему ту программу, которая позволяет роботу делать продукцию и производить какие-то работы. И это не просто, важно, чтобы люди это правильно делали, нужны специалисты".