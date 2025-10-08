Беларусь обеспечивает себя сахаром и завоевывает внешние рынки

Фото freepik.com news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/542d9d05-9281-4a9b-9c40-78b78c5b000a/conversions/c6ec16a7-7141-48ff-b938-256b3ae3279c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/542d9d05-9281-4a9b-9c40-78b78c5b000a/conversions/c6ec16a7-7141-48ff-b938-256b3ae3279c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/542d9d05-9281-4a9b-9c40-78b78c5b000a/conversions/c6ec16a7-7141-48ff-b938-256b3ae3279c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/542d9d05-9281-4a9b-9c40-78b78c5b000a/conversions/c6ec16a7-7141-48ff-b938-256b3ae3279c-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото freepik.com

В 2025 году Беларусь имеет хороший урожай свеклы. Вес корня превышает 700 грамм, а сахаристость превышает 16,5 %.

Как обеспечить Беларусь сахаром и выйти на экспорт, рассказал гендиректор ОАО "Городейский сахарный комбинат" Геннадий Соловей в "Актуальном интервью".

В 2017 году было принято решение о прекращении закупки сахара-сырца. Сейчас Беларусь практически полностью обеспечивает себя свекольным сахаром, необходимости в импорте нет. Главная задача - работать с сельхозорганизациями для расширения объемов.

Гендиректор комбината отметил, что предприятие работает над проектами по минимизации использования сахара и производит продукцию с пониженным содержанием сахара, например, фруктовые продукты для диабетиков и соки.

"Конкуренции между сахарными заводами в Беларуси нет, рынки поделены, предприятия занимаются экспортом и внутренним рынком. За 2024 год переработка сахарной свеклы увеличилась на 500 т, в текущем сезоне - еще на 300 т благодаря модернизации. Ведется работа над проектом, который позволит увеличить переработку на 20 % за 5 лет", - поделился Геннадий Соловей.