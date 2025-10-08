3.69 BYN
Беларусь обеспечивает себя сахаром и завоевывает внешние рынки
В 2025 году Беларусь имеет хороший урожай свеклы. Вес корня превышает 700 грамм, а сахаристость превышает 16,5 %.
Как обеспечить Беларусь сахаром и выйти на экспорт, рассказал гендиректор ОАО "Городейский сахарный комбинат" Геннадий Соловей в "Актуальном интервью".
В 2017 году было принято решение о прекращении закупки сахара-сырца. Сейчас Беларусь практически полностью обеспечивает себя свекольным сахаром, необходимости в импорте нет. Главная задача - работать с сельхозорганизациями для расширения объемов.
Гендиректор комбината отметил, что предприятие работает над проектами по минимизации использования сахара и производит продукцию с пониженным содержанием сахара, например, фруктовые продукты для диабетиков и соки.
"Конкуренции между сахарными заводами в Беларуси нет, рынки поделены, предприятия занимаются экспортом и внутренним рынком. За 2024 год переработка сахарной свеклы увеличилась на 500 т, в текущем сезоне - еще на 300 т благодаря модернизации. Ведется работа над проектом, который позволит увеличить переработку на 20 % за 5 лет", - поделился Геннадий Соловей.
Белорусский сахар любят не только в нашей стране. В России в 2024 году по независимой оценке Роспотребнадзора белорусский сахар занял первое место.