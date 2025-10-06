3.68 BYN
3.01 BYN
3.53 BYN
Беларусь - Оман: Достигли многого, но остается нереализованный потенциал
Конвертировать весомый политический капитал в ощутимый экономический результат. Минск и Маскат выводят отношения на новый уровень. Наш Президент сегодня проводит переговоры с Cултаном Омана. Хайсам бен Тарек Аль Саид - в Беларуси. Официальный визит начался с красивого церемониала - встречи высокого гостя на главной переговорной площадке во Дворце Независимости.
Официальный Минск укрепляет взаимодействие с Ближним Востоком. Оман для нас - перспективный торговый и инвестиционный партнер в регионе Персидского залива. Выстраивать отношения начинали на базе, которая была заложена еще в 2007 году в ходе первого в истории визита нашего Президента в эту страну. С тех пор Минск и Маскат существенно укрепили контакты.
А прошлогодний визит Лукашенко в Оман стал новой точкой отсчета в истории двусторонних отношений. К этому моменту стороны сверстали дорожную карту сотрудничества и намерены воплощать в жизнь первые конкретные проекты.
Минск - Маскат: новый этап сотрудничества
"Хочу официально заявить, что Вы человек слова: пообещали приехать в Минск - приехали. В средствах массовой информации говорили о том, что это исторический визит. Я эту точку зрения разделяю. Мы преисполнены желания сделать все, чтобы между нашими странами были наилучшие отношения. Мы проработали ряд конкретных контрактов (уже контрактов, не просто намерений) и готовы с Вами обсуждать сегодня их реализацию. Насколько я понимаю, дорожная карта (план наших совместных мероприятий) готова. Для нас работа одна — согласовать план совместных действий и, конечно, проконтролировать, чтобы он был реализован. В том регионе, в котором Вы проживаете, у нас нет ближе страны, чем Оман. Поэтому мы готовы с вами по всем направлениям иметь отношения. Хочу Вас заверить, что, если мы договоримся по какому-то вопросу, мы обязательно исполним это", - подчеркнул белорусский лидер.
Хайсам бен Тарек Аль Саид, Султан Омана:
"Благодарю Вас за радушный прием. Мы рады быть в Минске. Вы посещали Оман несколько раз. И сейчас мы находимся в вашей стране, чтобы проследить ход реализации всего того, о чем мы договаривались ранее. С момента Вашего визита в Оман мы многого сумели достичь. В то же время есть и нереализованный потенциал, но мы сможем его реализовать с Вашей помощью и помощью Вашего правительства. Ваше превосходительство, Мы всегда Вас ожидаем в Омане в любое время".
Беларусь - Оман: развитие через конкретные проекты
Минск и Маскат в последние годы стали значительно ближе. Этому способствует открытие прямого рейса. Удобным маршрутом уже активно пользуются белорусы для отдыха в самом сердце Аравии. Упрощены визовые барьеры. Есть обоюдное желание сотрудничать теснее в промышленности, сельском хозяйстве, торговле, сфере высоких технологий.
Оман - серьезный игрок в области логистики для Ближнего Востока. В поставках белорусских товаров узел может использоваться на рынки Индии и Восточной Африки. Есть расчет и на развитие кооперационных связей между предприятиями наших стран.
"В Маскате (во время визита Александра Лукашенко в Оман в декабре 2024 года. - Прим. БЕЛТА) мы с Вами говорили о том, что для начала надо запустить два-три совместных проекта и продвигаться вперед. Можно сказать, эта задача нашим бизнесом выполняется. Своими проектами в Омане мы укрепляем продовольственную безопасность не только Омана, но и всего вашего региона, - отметил белорусский лидер. - Оманские же инвестиции в сфере деревопереработки помогут эффективнее использовать природные богатства Беларуси. Более того, интенсивные контакты позволили сформировать серьезный пул дополнительных проектов".
Александр Лукашенко подчеркнул: Беларусь открыта для любых инициатив оманской стороны. Общая задача – не снижать динамику нашего сотрудничества, укреплять взаимное доверие. И для этого есть не только экономические инструменты.
Гуманитарные проекты - также в поле нашего зрения. По итогам переговоров подписан ряд документов, в том числе дорожная карта по развитию двустороннего сотрудничества, а также соглашение о взаимной отмене виз.