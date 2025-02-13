Беларусь примет участие в международной выставке продуктов питания GulFood 2025 в Дубае

Традиционно эта экспозиция привлекает огромное количество специалистов. В 2024 году в ней приняли участие более 5 500 предприятий из почти 130 стран. Общая сумма заключенных контрактов составила 12 млрд долларов. Отечественные производители представили 13 предприятий - от молочной до мясной промышленности, рассчитывают также на заключение сделок о поставках на рынок ОАЭ и в нынешнем году. Об этом рассказал генконсул Беларуси в Дубае Алексей Жалдыбин.

"Сейчас фиксируется спрос на премиальную продукцию, органическую и экологически чистую продукцию. Это то, что говорят эксперты. Это именно та ниша, в которой белорусские предприятия мясомолочной продукции особо сильны, - рассказал Алексей Жалдыбин. - Белорусские продукты питания уже сейчас можно видеть на полках в крупных сетях. Это в первую очередь молочная группа товаров, творог, сметана. Присутствует также наша рыбная продукция. Поэтому у нас уже узнаваемость бренда "Сделано в Беларуси" имеется. Он пользуется спросом и любим потребителями Объединенных Арабских Эмиратов. Другое дело, что объемы рынка колоссальные. Они не сопоставимы с объемами наших поставок. Это значит, что есть куда расти в части объемов поставок как по уже зарекомендовавшей себя группе товаров, так и по поиску новых направлений, где может быть сосредоточен большой интерес со стороны потребителей".