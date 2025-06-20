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Белорусская делегация на ПМЭФ-2025 встретится с губернаторами Омской области и Краснодарского края
На тематических площадках Петербургского международного экономического форума работа 20 июня стартовала в 9:00. Обсуждали туристическую индустрию, ее развитие в современном мире. Особое внимание сейчас уделяется занятости в странах БРИКС и, конечно, роли цифровизации- как она может изменить рынок труда.
Также обсуждали роль молодых людей в экономическом развитии стран на различных континентах, планируют поговорить и о климатической повестке.
Безусловно, центральное событие сегодняшнего дня форума - это выступление на пленарном заседании президента России Владимира Путина. Но у каждой делегации есть и свои двухсторонние встречи.
Например, делегация Беларуси встретится с губернатором Омской области России. Будет подписано соглашение о сотрудничестве между Гомельской и Омской областями.
В пуле сегодняшних переговоров будут также встречи с губернатором Краснодарского края, с представителями Тульской области, Костромской, Карачаево-Черкесии.
Уже состоялся большой марафон переговоров. О некоторых встречах и договоренностях рассказал министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь.
Юрий Чеботарь:
"Договорились с Якутской областью о том, что в конце июля они должны к нам подъехать, чтобы провести первую совместную группу, выехать на ряд предприятий. Договорились, что они создадут свое представительство железных дорог у нас в Беларуси. Подошли к завершению глобальной работы по формированию сборных грузов, прямых грузов наших производителей в этот большой регион России".
"Прошла встреча с нашими друзьями-башкирами. Обсудили дальнейшую повестку по созданию совместного кластера. Идея в том, чтобы создать особые условия для предприятий башкиров в Беларуси и наших предприятий в Башкирии. Также планируется их поездка в конце лета, чтобы посмотреть наши площадки", - отметил министр.
Панельная сессия, в которой принимает участие белорусская делегация, стартует в 10:00. На площадке "Росатома" будут говорить об атомной энергетике. Наша страна активно сотрудничает с этой российской корпорацией, и стартовало взаимодействие с того времени, как возникла идея о строительстве Белорусской атомной электростанции. Это сотрудничество продолжалось на всех этапах возведения станции. И сейчас мы уже обсуждаем многие неэнергетические проекты.