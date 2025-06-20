Белорусская делегация на ПМЭФ-2025 встретится с губернаторами Омской области и Краснодарского края

На тематических площадках Петербургского международного экономического форума работа 20 июня стартовала в 9:00. Обсуждали туристическую индустрию, ее развитие в современном мире. Особое внимание сейчас уделяется занятости в странах БРИКС и, конечно, роли цифровизации- как она может изменить рынок труда.

Также обсуждали роль молодых людей в экономическом развитии стран на различных континентах, планируют поговорить и о климатической повестке.

Безусловно, центральное событие сегодняшнего дня форума - это выступление на пленарном заседании президента России Владимира Путина. Но у каждой делегации есть и свои двухсторонние встречи.

Например, делегация Беларуси встретится с губернатором Омской области России. Будет подписано соглашение о сотрудничестве между Гомельской и Омской областями.

В пуле сегодняшних переговоров будут также встречи с губернатором Краснодарского края, с представителями Тульской области, Костромской, Карачаево-Черкесии.

Уже состоялся большой марафон переговоров. О некоторых встречах и договоренностях рассказал министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь.

Юрий Чеботарь:

"Договорились с Якутской областью о том, что в конце июля они должны к нам подъехать, чтобы провести первую совместную группу, выехать на ряд предприятий. Договорились, что они создадут свое представительство железных дорог у нас в Беларуси. Подошли к завершению глобальной работы по формированию сборных грузов, прямых грузов наших производителей в этот большой регион России".

"Прошла встреча с нашими друзьями-башкирами. Обсудили дальнейшую повестку по созданию совместного кластера. Идея в том, чтобы создать особые условия для предприятий башкиров в Беларуси и наших предприятий в Башкирии. Также планируется их поездка в конце лета, чтобы посмотреть наши площадки", - отметил министр.