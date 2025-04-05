Белорусские аграрии выполнили план по посеву ранних культур на 73,8 %

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В Беларуси сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур без учета кукурузы, гречихи и проса завершен на площади 427,8 тыс. га, что составляет 73,8 % от плана, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство сельского хозяйства и продовольствия.

В Минской области сев ранних зерновых уже завершен, а в Брестской и Гродненской вышел на финишную прямую, где полевые работы выполнены на 97,8 % и 96,7 % соответственно. В Витебской области посеяно 38,5 тыс. га (29,9 % к плану), в Гомельской - 67,3 тыс. га (76,6 %), в Могилевской - 76,7 тыс. га (67,9 %). Наращивает темпы сев сахарной свеклы (17,3 %), ярового рапса (около 8 %) и льна-долгунца (20,6 %).

Почва под сев ранних зерновых и зернобобовых подготовлена на 499,2 тыс. га, что составляет 86,1 % от плана, вспашка почвы проведена на площади 461,3 тыс. га (70,2 %). Завершена первая подкормка культур, во всех областях идет вторая подкормка. Вместе с тем хозяйства Минской области завершили вторую подкормку озимых зерновых, а аграрии Гродненской области - озимого рапса на зерно. Продолжают запасаться хозяйства и минеральными удобрениями. По данным на 8 апреля, под яровой сев этого года накоплено 864,6 тыс. т действующего вещества минеральных удобрений, что составляет 74,1 % от плана.