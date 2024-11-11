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Беларусь вышла на 19-е место среди 133 стран по индексу экономической сложности
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Лукашенко отметил, что Россия готова поставлять в Германию газ
"Думаю, что пока десяток" - Лукашенко о том, сколько поставят в Беларусь комплексов "Орешник"
Пашинян предупредил Лукашенко, что Армения примет участие в следующем саммите ЕАЭС по видеосвязи
Лукашенко о саммите ЕАЭС: Дебаты были очень серьезные - от зарплаты до нефти и газа
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Гендиректор ВОЗ сообщил, что находится в безопасности после атаки Израиля на аэропорт в Сане
Глава ВОЗ был в аэропорту Саны в момент авиаудара ЦАХАЛ
Россию назвали главной угрозой - парламент Молдовы принял новую стратегию обороны
Бербок о Грузии: Мы приостановили проекты поддержки страны на сумму более 200 млн евро
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