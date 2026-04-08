Более 50 % в розничной торговле и 80 % в больницах: как белорусские препараты завоевывают доверие

Доля лекарственных препаратов белорусского производства в розничной торговле превысила 50 %, а в больницах достигает более 80 %. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Беларуси Александр Старовойтов в эфире "Экономической среды".

"Когда Беларусь стала независимой, одним из приоритетов, которые обозначил глава государства, было сохранение своей промышленности. Это не обошло и фармпромышленность. Ведь национальная безопасность начинается с безопасности того, что мы едим, и того, чем мы лечимся. Поэтому сегодня в стране доля лекарственных препаратов белорусского производства в розничной торговле составляет более 50 %", - отметил замминистра.

По его словам, белорусские предприятия самостоятельно выпускают более 1,7 тыс. позиций лекарств, а всего на рынке представлено чуть больше 4 тыс. позиций. "В больницах более 80 % лекарственных препаратов национального производства. И, учитывая, что сегодняшний тренд Республики Беларусь - это сохранение здоровья, я могу с чистой совестью и с полной уверенностью сказать, что наши препараты ничем не отличаются от зарубежных аналогов", - подчеркнул Александр Старовойтов.

Александр Старовойтов

В то же время 58 % лекарственных препаратов, которые выпускаются в Республике Беларусь, имеют стоимость менее 6 белорусских рублей или 2 долларов США. Александр Старовойтов

Он также отметил, что страна обеспечивает полный ассортимент жизненно необходимых препаратов и не зависит от внешних поставщиков по ключевым позициям. "Мы за это можем быть полностью спокойны, потому что сегодня существуют стратегии развития не только медицины, но и стратегии развития фармацевтической промышленности. Они обеспечивают возможность не зависеть от поставщиков из других государств, чтобы основные перечни лекарственных средств, которые жизненно важны для страны, для населения, были всегда под рукой и в пределах нашей компетенции", - сказал Александр Старовойтов.

Заместитель генерального директора РУП "Белфармация" Артур Арбузов дополнил тему, подчеркнув, что в Беларуси поддержка отечественных производителей не идет в ущерб ассортименту. "Ключевой момент, что поддержка отечественных производителей идет не в ущерб ассортименту, она идет не в ущерб импортным лекарственным препаратам. Мы достигли ситуации, когда на фармацевтическом рынке Республики Беларусь отечественные и импортные лекарственные препараты скорее дополняют друг друга. Это здоровая конкуренция, это не вытеснение", - отметил он.

Артур Арбузов

По словам Артура Арбузова, главная победа - это доверие внутреннего потребителя. "На сегодняшний день отечественный фармпроизводитель завоевал доверие внутреннего потребителя. Звучит просто, но на самом деле нюанс в том, что порой нам на внешних рынках завоевать доверие легче, чем завоевать доверие внутреннего потребителя. И мы этого достигли. Это результат очень кропотливой, многолетней, как минимум 20-летней, работы фармпромышленности, регуляторики. Фармпроизводитель добился того, что внутренний потребитель видит, что при соотносимых с импортными лекарственными препаратами эффективности, качества и безопасности наш товар стоит дешевле. И возникает вопрос, зачем тогда платить больше? Поэтому, по статистике, из проданных трех упаковок две - отечественного производства", - заключил заместитель генерального директора РУП "Белфармация".