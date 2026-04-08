Почему в Беларуси цены на лекарства могут отличаться даже внутри одной аптечной сети

Почему цены на лекарственные препараты могут различаться даже в пределах одной аптечной сети, объяснил заместитель генерального директора РУП "Белфармация" Артур Арбузов в эфире "Экономической среды".

"Цены в Республике Беларусь жестко регулируются, в том числе на лекарственные препараты. И здесь в основу положен принцип такого справедливого ценообразования или регрессивного, когда чем дороже изначальная цена у производителя, тем ниже уровень оптовых и розничных надбавок. И по факту в основе конечной розничной цены, которую люди видят на полках в аптеках, лежит, так или иначе, цена производителя. И дальше уже формируется наценка оптовая, розничная, налог на добавленную стоимость", - рассказал Артур Арбузов.

По его словам, главное влияние на изменение стоимости импортных препаратов оказывает курс валют. "Цены отличаются, это действительно так. От чего это зависит? Прежде всего, это зависит от курса валют, если это импортный лекарственный препарат. Потому что мы покупаем за валюту, а продаем нашим гражданам через аптечную сеть за белорусские рубли. Это самая главная причина", - отметил заместитель гендиректора.

Причем здесь есть интересный момент: по результатам 2025 года, когда волатильность валюты была минимальная, мы пришли к ситуации, когда по сети аптек индекс цен снизился. Артур Арбузов