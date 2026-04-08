Отличаются ли белорусские дженерики от оригинала и какие испытания гарантируют качество

Белорусские дженерики проходят строгие биоэквивалентные испытания и по своему действию на пациента не отличаются от оригинальных лекарств. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Беларуси Александр Старовойтов в эфире "Экономической среды".

Замминистра сразу обозначил: "Наши (белорусские - прим. ред.) препараты ничем не отличаются от зарубежных аналогов".

Далее он объяснил, почему это так. "На каждом препарате проводят биоэквивалентные испытания, которые показывают, как происходит усвояемость препарата и реализация его действия на пациенте. Причем это длительный период времени, нужно полгода и более. Это недешевое производство, потому что на сегодняшний день биоэквивалентные испытания в среднем стоят около 600 тыс. белорусских рублей", - подчеркнул замминистра.

К производству допускаются те препараты, которые прошли биоэквивалентные испытания и доказали, что они не менее эффективны, чем препараты-оригиналы. Александр Старовойтов

Его слова также дополнил заместитель генерального директора по инновационному развитию РУП "Белмедпрепараты" Сергей Марченко. По его словам, объективных различий между белорусскими дженериками и оригинальными препаратами быть не должно. "Объективных различий быть не должно, но бывают субъективные: предвзятое отношение, настрой человека, заряженность на то, будет препарат работать или нет. На самом деле ведь за рубежом на наши препараты есть большой спрос. И даже в той же Российской Федерации все говорят о том, что если препарат белорусский, то это действительно качественный, эффективный препарат. Хотелось бы, чтобы к нашей фарме было такое же отношение потребителя. Только поэтому оно (лекарство - прим. ред.) будет и действовать лучше", - отметил Сергей Марченко.

Сергей Марченко news.by

Он еще раз подчеркнул, что производство таких препаратов - сложный путь. "Чтобы обеспечить клиническую эффективность, на самом деле нужно очень много подготовительных этапов. Сначала выбирается производитель субстанции. Субстанция тоже должна отвечать каким-то критериям качества. Эти критерии четкие, понятные и доступные. Мало того, что есть входной контроль, сам производитель субстанции должен обладать опытом, иметь соответствующие документы, подтверждающие возможность обеспечить качество производимой продукции. Это касается не только действующего вещества, но и вспомогательных компонентов", - пояснил заместитель генерального директора по инновационному развитию РУП "Белмедпрепараты".