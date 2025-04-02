БУТБ и Дубайская биржа золота и товаров договорились о сотрудничестве

Белорусская универсальная товарная биржа и Дубайская биржа золота и товаров договорились наладить сотрудничество в сфере клиринга.

Для белорусской биржи это пока новые компетенции, но руководитель Дубайской биржи выразил готовность предоставить клиентам БУТБ доступ к услугам расчетно-клиринговой палаты.

К слову, эта эмиратская площадка является крупнейшей по торговле деривативами в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.