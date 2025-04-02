3.66 BYN
3.13 BYN
3.44 BYN
БУТБ и Дубайская биржа золота и товаров договорились о сотрудничестве
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/70f6bfde-9b3f-4ffc-8547-de3b34fab549/conversions/028ac847-3fc4-4f5a-be97-fcf9d79835a8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/70f6bfde-9b3f-4ffc-8547-de3b34fab549/conversions/028ac847-3fc4-4f5a-be97-fcf9d79835a8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/70f6bfde-9b3f-4ffc-8547-de3b34fab549/conversions/028ac847-3fc4-4f5a-be97-fcf9d79835a8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/70f6bfde-9b3f-4ffc-8547-de3b34fab549/conversions/028ac847-3fc4-4f5a-be97-fcf9d79835a8-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byПо итогам первого квартала деловые круги из ОАЭ вошли в число лидеров по сумме биржевых сделок с резидентами Беларуси
Белорусская универсальная товарная биржа и Дубайская биржа золота и товаров договорились наладить сотрудничество в сфере клиринга.
Для белорусской биржи это пока новые компетенции, но руководитель Дубайской биржи выразил готовность предоставить клиентам БУТБ доступ к услугам расчетно-клиринговой палаты.
К слову, эта эмиратская площадка является крупнейшей по торговле деривативами в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.
По итогам первого квартала деловые круги из ОАЭ вошли в число лидеров по сумме биржевых сделок с резидентами Беларуси.