3.87 BYN
2.76 BYN
3.21 BYN
От "братской любви" до разрыва: почему Зеленский рвет отношения с Польшей и угрожает Беларуси
В очередной раз Владимир Зеленский продемонстрировал, что для него внутренние политические выгоды важнее любых союзнических обязательств. Назвав одно из подразделений Центра специальных операций "Север" именем "героев УПА" и торжественно перезахоронив на государственном кладбище под Киевом прах Андрея Мельника - пособника нацистов, причастного к Волынской резне, - Киев фактически плюнул в лицо Польше.
Польская реакция была предсказуемо жесткой. Даже Лех Валенса, давний сторонник Зеленского, публично сорвал с себя украинский флаг и заявил, что больше никогда его не наденет: "Украинцы предали нашу любовь и доверие". Варшава обвиняет Киев в сознательной реабилитации Волынской резни и нарушении всех прежних договорённостей о "молчаливом" отношении к этой теме.
Военный аналитик Андрей Петрович Богодель считает, что за этими шагами стоит холодный расчет:
"Зеленский - человек одновременно артистичный и крайне циничный. Название подразделения и перезахоронение Мельника решили сразу несколько задач. Во-первых, он резко поднял популярность среди ультраправых и нацистски настроенных сил, которые сегодня имеют серьезный политический и военный вес в Украине. Во-вторых, это отличный способ отвлечь внимание от внутренних скандалов. В-третьих, это очередной удар по исторической памяти, который сознательно подогревает русофобию и раскалывает братские народы по самому больному - по Великой Отечественной войне".
Аналитик напоминает: историю уже использовали, чтобы поссорить людей по языку, по религии и теперь - по исторической памяти. Именно история становится главным идеологическим инструментом нынешнего киевского режима.
Угрозы в адрес Беларуси: провокация или отвлекающий маневр?
Параллельно с польским скандалом украинское руководство уже вторую неделю активно разгоняет тему "готовящегося нападения Беларуси". Особенно отличился командир беспилотной армии Украины Роберт Броди (позывной Мадяр), заявивший о 500 целях на белорусской территории.
"Даже если говорить о 500 целях, реальная эффективность нашей системы ПВО и радиоэлектронной борьбы составляет 85–95 %. Украина физически не способна одновременно запустить такое количество беспилотников. Максимум, что они реально могут поразить, - несколько десятков целей. При этом ответ со стороны Беларуси будет жестким и адресным. Наши возможности - "Искандеры", "Полонезы", авиация и беспилотники - позволяют за один массированный удар накрыть порядка 300 целей", - отметил Андрей Богодель.
Эксперт не исключает, что Киев может попытаться организовать провокацию на границе и обвинить в ней Минск. Зачем? Чтобы втянуть Беларусь в войну и одновременно решить сразу несколько задач:
- геополитических (срезать "белорусский балкон", заблокировать выход России в Европу и усилить давление на Калининградскую область);
- отвлекающих (переключить внимание общества с внутренних проблем);
- экономических (получить доступ к белорусским калийным удобрениям и другим стратегическим активам).
"Если Беларусь подвергнется агрессии, она автоматически получит право на самооборону по 51-й статье Устава ООН. Тогда Китай и КНДР смогут оказывать нам открытую поддержку без всяких ограничений", - отмечает Богодель.
Таким образом, по оценке военного аналитика, и скандал с Польшей, и антибелорусские угрозы - это звенья одной цепи. Зеленский сознательно использует историческую память, ультраправую повестку и внешние провокации, чтобы решать свои сиюминутные политические задачи, одновременно выполняя заказ западных кураторов.
Пока Киев разыгрывает эти карты, реальность остается простой: чем глубже внутренний кризис на Украине, тем агрессивнее и циничнее становятся ее действия по отношению к соседям.