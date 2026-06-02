В очередной раз Владимир Зеленский продемонстрировал, что для него внутренние политические выгоды важнее любых союзнических обязательств. Назвав одно из подразделений Центра специальных операций "Север" именем "героев УПА" и торжественно перезахоронив на государственном кладбище под Киевом прах Андрея Мельника - пособника нацистов, причастного к Волынской резне, - Киев фактически плюнул в лицо Польше.

Польская реакция была предсказуемо жесткой. Даже Лех Валенса, давний сторонник Зеленского, публично сорвал с себя украинский флаг и заявил, что больше никогда его не наденет: "Украинцы предали нашу любовь и доверие". Варшава обвиняет Киев в сознательной реабилитации Волынской резни и нарушении всех прежних договорённостей о "молчаливом" отношении к этой теме.

Военный аналитик Андрей Петрович Богодель считает, что за этими шагами стоит холодный расчет:

"Зеленский - человек одновременно артистичный и крайне циничный. Название подразделения и перезахоронение Мельника решили сразу несколько задач. Во-первых, он резко поднял популярность среди ультраправых и нацистски настроенных сил, которые сегодня имеют серьезный политический и военный вес в Украине. Во-вторых, это отличный способ отвлечь внимание от внутренних скандалов. В-третьих, это очередной удар по исторической памяти, который сознательно подогревает русофобию и раскалывает братские народы по самому больному - по Великой Отечественной войне".

Аналитик напоминает: историю уже использовали, чтобы поссорить людей по языку, по религии и теперь - по исторической памяти. Именно история становится главным идеологическим инструментом нынешнего киевского режима.

Угрозы в адрес Беларуси: провокация или отвлекающий маневр?

Параллельно с польским скандалом украинское руководство уже вторую неделю активно разгоняет тему "готовящегося нападения Беларуси". Особенно отличился командир беспилотной армии Украины Роберт Броди (позывной Мадяр), заявивший о 500 целях на белорусской территории.

"Даже если говорить о 500 целях, реальная эффективность нашей системы ПВО и радиоэлектронной борьбы составляет 85–95 %. Украина физически не способна одновременно запустить такое количество беспилотников. Максимум, что они реально могут поразить, - несколько десятков целей. При этом ответ со стороны Беларуси будет жестким и адресным. Наши возможности - "Искандеры", "Полонезы", авиация и беспилотники - позволяют за один массированный удар накрыть порядка 300 целей", - отметил Андрей Богодель.

Эксперт не исключает, что Киев может попытаться организовать провокацию на границе и обвинить в ней Минск. Зачем? Чтобы втянуть Беларусь в войну и одновременно решить сразу несколько задач:

геополитических (срезать "белорусский балкон", заблокировать выход России в Европу и усилить давление на Калининградскую область);

отвлекающих (переключить внимание общества с внутренних проблем);

экономических (получить доступ к белорусским калийным удобрениям и другим стратегическим активам).

"Если Беларусь подвергнется агрессии, она автоматически получит право на самооборону по 51-й статье Устава ООН. Тогда Китай и КНДР смогут оказывать нам открытую поддержку без всяких ограничений", - отмечает Богодель.

Таким образом, по оценке военного аналитика, и скандал с Польшей, и антибелорусские угрозы - это звенья одной цепи. Зеленский сознательно использует историческую память, ультраправую повестку и внешние провокации, чтобы решать свои сиюминутные политические задачи, одновременно выполняя заказ западных кураторов.