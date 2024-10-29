Что позволило Петербургскому тракторному заводу снизить импортную составляющую

В Беларуси и в Санкт-Петербурге есть свои тракторные заводы, но кооперация у Петербургского тракторного завода сильная не только с белорусским МТЗ, но и с другими предприятиями.

По мнению председателя правления Союза промышленников "Прогресс", гендиректора ГК "Кировский завод" Сергея Серебрякова, совместная работа заводов Беларуси и Санкт-Петербурга с точки зрения и товаропроводящей сети, и сервисного обслуживания, и технологической кооперации только укрепляют партнеров. Подробности смотрите в проекте "Актуальное интервью".

Импортозамещению Петербургского тракторного завода уделяется большое внимание. Импортная составляющая за последнее время значительно снизилась.

Сергей Серебряков, председатель правления Союза промышленников "Прогресс", гендиректор ГК "Кировский завод" (Россия):

"Мы старейшее тракторное предприятие нашего общего отечества. В этом году мы отметили 100-летие. Поэтому трактор всегда у нас был отечественным. Для нас вопрос импортозамещения остро никогда не стоял. У нас стоял остро вопрос развития своих собственных поставщиков и технологических компетенций, которыми мы обладаем".