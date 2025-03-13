Что такое ЕГАИС и как она помогает вести учет древесины

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Чтобы в Беларуси вывести лес из тени потребовался не один год.

В феврале 2021 года Президентом Беларуси Александром Лукашенко был принят указ № 50 "О совершенствовании деятельности по учету древесины", благодаря которому была внедрена так называемая Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины и сделок с ней. В народе она больше известна по аббревиатуре ЕГАИС.

Конечно, техническое перевооружение стоило немалых денег, но экономический эффект с лихвой все перекрыл. По оценкам Госконтроля, уже удалось вывести из серой зоны тысячи кубометров древесины. Задачей было обеспечить прозрачность каждого этапа.

Василий Руденик, замначальника главного управления Комитета государственного контроля Беларуси:

"С нашей стороны как контролирующего органа стоит задача исключить все факты, какие-то пробелы, чтобы человек не мог это обойти. А также чтобы, к примеру, не уехало две единицы загруженного транспорта дорогостоящей хвойной древесины под видом более дешевого осинового сырья".

ЕГАИС - продукт оригинальный. Конечно, изучали опыт соседей (у стран Балтии, а также Украины, Польши, России), но не копировали. Нужна была система, отражающая именно белорусские реалии. К написанию ПО подключилась компания-резидент Парка высоких технологий.

"На сегодняшний день в системе зарегистрировано порядка 8 тыс. индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Кроме того, в системе зарегистрированы порядка 15 тыс. системных пользователей, которые работают в системе. В системе также зарегистрированы более 13,5 тыс. транспортных средств, которые отвечают за перевозку древесины. К данной системе имеют доступ не только пользователи, которые зарегистрированы, но и госорганы, которые контролируют (например, Комитет государственного контроля, Генеральная прокуратура Республики Беларусь, Министерство по налогам и сборам)", - поделился цифрами заместитель гендиректора РУП "Белгослес" Михаил Ильючик.

Михаил Ильючик news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4183c01c-ed24-4b20-b969-3734e25890ea/conversions/ab9d6661-048c-49fe-bced-fca0bd84f493-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4183c01c-ed24-4b20-b969-3734e25890ea/conversions/ab9d6661-048c-49fe-bced-fca0bd84f493-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4183c01c-ed24-4b20-b969-3734e25890ea/conversions/ab9d6661-048c-49fe-bced-fca0bd84f493-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4183c01c-ed24-4b20-b969-3734e25890ea/conversions/ab9d6661-048c-49fe-bced-fca0bd84f493-xl-___webp_1920.webp 1920w Михаил Ильючик

В 2017-м Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь зафиксировала, что свыше 6 тыс. кубометров вывезены из леса с нарушениями. В 2018 году эта цифра выросла кратно, но после запуска программы тенденцию удалось сломить - снизилось желание недобросовестных лиц заниматься хищениями, а подделать данные ЕГАИС невозможно, ведь в системе отражаются любые исправления, внесения, а также кто это делал и когда.

В Беларуси к лесу относятся по-особенному, ведь он является стратегическим ресурсом, находящимся на контроле государства.

Факт Беларусь входит в десятку лесных государств Европы. Зеленые насаждения занимают более 40 % территории страны, и Президент Беларуси всегда ориентирует, что относиться к лесу нужно бережно и с умом.

Зеленый свет большой цифровой программе в лесной отрасли Президент дал в 2021 году, подписав указ, который предусматривал внедрение ЕГАИС для всех, кто занимается заготовкой древесины на землях лесного фонда.

"В режиме реального времени мы можем следить за каждым движением транспортного средства, который перевозит лесные грузы. Можем также восстановить его движение в истории, то есть просмотреть маршрут, даже если он был уже год и более назад. Эта система дает прозрачность и полное понимание от момента заготовки до реализации древесины в ее движении. Отмечу, что это просто отчаянные люди, кто смеет противоправно либо заготовить, либо перевозить древесину, которая росла в лесу. Противоправные действия однозначно будут разоблачены", - сказал замминистра лесного хозяйства Беларуси Владимир Креч.

Например, система ЕГАИС помогла раскрыть факт хищения в Могилевском регионе. При проверке деревообрабатывающего предприятия обнаружилась недостача 250 кубов деловой древесины ели, а ее рыночная стоимость составляла 27 тыс. белорусских рублей. Заготовку ввели в Быховском лесхозе в 2023-м. Неучтенная древесина вскрылась и в 2024 году при разработке буреломов. Комитет госконтроля располагает сведениями о не единичных случаях такого обмана.

Важно, что ЕГАИС не только обеспечивает полный учет и контроль древесины, но и помогает предотвращать нарушения. Программа каждый год совершенствуется. В 2023 году внесено 47 доработок, в 2024-м - еще 30 обновлений. Система ЕГАИС стала лидером цифровой экономики в 2023 году. ЕГАИС - один из шагов цифровизации отрасли.