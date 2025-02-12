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Что такое гибкие офисы и будут ли они созданы в Беларуси

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Одним из интересных мировых трендов являются гибкие офисы. Что это такое и как это работает, а также будет ли это интересно белорусскому рынку, рассказал в "Актуальном интервью" партнер международной консалтинговой компании в сфере коммерческой недвижимости Андрей Алешкин.

Эксперт обозначил, что гибкие офисы знакомы давно. Это пространство, которое можно арендовать и прийти с ноутбуком на час, на день, на десять и так далее. Такая аренда подойдет тем, кто еще не знает, как пойдет бизнес, какую площадь нужно снимать для аренды - 200 тыс. м2 или все 300 тыс. м2.

"Гибкое пространство - это про то, когда даже человек заходит в кофейню и сидит там с ноутбуком и работает", - объяснил Андрей Алешкин.

Андрей АлешкиннедвижимостьАктуальное интервьюаренда