Что такое криптоарбитраж, разрешен ли он в Беларуси и нужно ли для этого открывать ИП

Криптоарбитраж - это когда лицо, не обязательно трейдер, покупает токен на той площадке, где он дешевле, а продает там, где он стоит дороже. Возникает разница, и это его заработок. Если такое делать за свои деньги, для себя лично, не привлекать никаких третьих лиц по трудовому и гражданско-правовому договору, то это не является предпринимательской деятельностью.