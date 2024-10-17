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Что такое криптоарбитраж, разрешен ли он в Беларуси и нужно ли для этого открывать ИП

Что такое криптоарбитраж, разрешен ли он в Беларуси и нужно ли для этого открывать ИП

Законно ли зарабатывать на разнице в стоимости токенов на разных площадках, рассказала адвокат Юридической консультации Московского района г. Минска Ирина Пронько в "Актуальном интервью".

Криптоарбитраж - это когда лицо, не обязательно трейдер, покупает токен на той площадке, где он дешевле, а продает там, где он стоит дороже. Возникает разница, и это его заработок. Если такое делать за свои деньги, для себя лично, не привлекать никаких третьих лиц по трудовому и гражданско-правовому договору, то это не является предпринимательской деятельностью.

Что разрешено делать с токенами в Беларуси и как в стране правильно выводить деньги

Что разрешено делать с токенами в Беларуси и как в стране правильно выводить деньги

С сентября 2024 года в Беларуси действует новый указ Президента "Об обращении цифровых знаков (токенов)". Что он разрешает, запрещает и на кого действует, рассказала адвокат Ирина Пронько

"Но если ты уже делаешь это в интересах кого-то другого, кто тебе свои деньги доверил, то, естественно, это предпринимательская деятельность", - добавила адвокат.

Она также отметила, что заработок на разнице в стоимости токенов - законная деятельность.

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