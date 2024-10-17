Что разрешено делать с токенами в Беларуси и как в стране правильно выводить деньги

С сентября 2024 года в Беларуси действует новый указ Президента "Об обращении цифровых знаков (токенов)". Что он разрешает, запрещает и на кого действует, рассказала адвокат Юридической консультации Московского района г. Минска Ирина Пронько в "Актуальном интервью".

Ирина Пронько:

"Можно делать все то же, что и раньше. Просто нужно делать это через резидентов ПВТ. Разрешены любые сделки, которые физическое лицо совершает за свой счет, в собственных интересах, и не привлекает при этом третьих лиц по трудовому или гражданско-правовому договору".

"Если люди не будут вводить и выводить свои денежные средства через резидентов ПВТ, а будут пытаться уйти куда-то в сторону, то будет установлена административная ответственность. На сегодняшний день ее нет, но эта тема прорабатывается", - отметила гостья интервью.

Новшества указа касаются в первую очередь физлиц.

На сегодняшний день, по словам адвоката, в Беларуси разрешены следующие операции с токенами: майнинг, хранение, покупка и продажа токенов за белорусские рубли, иностранную валюту либо электронные деньги. А еще разрешено дарить и завещать.