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Что разрешено делать с токенами в Беларуси и как в стране правильно выводить деньги
С сентября 2024 года в Беларуси действует новый указ Президента "Об обращении цифровых знаков (токенов)". Что он разрешает, запрещает и на кого действует, рассказала адвокат Юридической консультации Московского района г. Минска Ирина Пронько в "Актуальном интервью".
Ирина Пронько:
"Можно делать все то же, что и раньше. Просто нужно делать это через резидентов ПВТ. Разрешены любые сделки, которые физическое лицо совершает за свой счет, в собственных интересах, и не привлекает при этом третьих лиц по трудовому или гражданско-правовому договору".
"Если люди не будут вводить и выводить свои денежные средства через резидентов ПВТ, а будут пытаться уйти куда-то в сторону, то будет установлена административная ответственность. На сегодняшний день ее нет, но эта тема прорабатывается", - отметила гостья интервью.
Новшества указа касаются в первую очередь физлиц.
На сегодняшний день, по словам адвоката, в Беларуси разрешены следующие операции с токенами: майнинг, хранение, покупка и продажа токенов за белорусские рубли, иностранную валюту либо электронные деньги. А еще разрешено дарить и завещать.
Также Ирина Пронько отметила, что никто не запрещает работать на иностранных торговых площадках. Но чтобы вывести реальные деньги, нужно обратиться к резидентам Парка высоких технологий. Список этих резидентов можно найти на сайте park.by.
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