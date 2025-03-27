Дни Минска проходят в Екатеринбурге

Побратимы с 2002 года: Минск и Екатеринбург налаживают новые экономические связи. Особый акцент на развитие бизнеса. Именно предпринимательство - один из драйверов двустороннего сотрудничества между регионами. На большом форуме в Екатеринбурге присутствуют представители бизнеса Беларуси и руководители крупных предприятий - в поиске новых точек соприкосновения в работе.

27 марта очень насыщенный день, ведь созданию нашей, родной, белорусской атмосферы здесь уделили много внимания, это видно. Уютно и по-домашнему встретили делегацию в аэропорту Кольцово.

Тема дня и основная точка притяжения экономистов, бизнесменов и инвесторов. Это бизнес-форум. Минск и Екатеринбург - города-побратимы с 2002 года. На встрече в первую очередь затрагивают возможность развития бизнес-идей для малого и среднего предпринимательства на международном уровне.

В ходе встречи стороны подписали документы о сотрудничестве.