"Добавленная стоимость в чистом виде": министр Чеботарь объяснил, зачем Беларуси развивать туризм

Министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь в "Актуальном интервью" рассказал, почему для страны так важно развитие туризма.

"Государственная программа по туризму сегодня в активной стадии формирования. Мы ее подготовили, когда анонсировали кредитный продукт для туризма, напомню, под 6 % на 7 лет. Появилось уже движение, появился интерес к представлению новых предложений. Когда мы опубликуем программу, в принципе, и наше население, и реальный сектор увидят все наши задачи", - отметил Юрий Чеботарь.

Главной задачей программы министр назвал увеличение номерного фонда. "Сколько, где, каких санаториев мы хотим привести в порядок, где-то достроить, чтобы увеличить номерной фонд - это задача номер один в туризме", - подчеркнул он.

Второй приоритет - развитие туристических маршрутов и инфраструктуры. "Это в том числе создание специальной платформы, чтобы прогнозировать свой маршрут, чтобы снимать жилье", - обозначил министр.

Туристическая отрасль - собирательная сфера, которая тянет за собой услужные сектора. Юрий Чеботарь

"70 % транспортной деятельности, пассажирооборота - это туризм. Треть розничной торговли и общепита - тоже туризм. Если мы это разовьем - подтянем и другие сферы. А почему это важно? Потому что это в чистом виде добавленная стоимость", - заключил он.