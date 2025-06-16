3.77 BYN
2.98 BYN
3.44 BYN
Доля белорусского рубля в экономике страны достигла 62,3 %
Автор:Редакция news.by
В белорусской экономике продолжаются процессы девалютизации. По информации Нацбанка Беларуси, за май 2025 года доля рублевой составляющей в средней широкой денежной массе возросла до 62,3 %.
В прошлом году этот показатель равнялся примерно 56 %.
Росту показателя способствует активное использование населением и субъектами хозяйствования депозитов в национальной валюте как средства сбережений.
По цифрам видно, в прошлом месяце годовой прирост депозитов в рублях у физлиц составил почти 38 %. У юрлиц показатель еще выше - без малого 49 %.