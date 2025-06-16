Доля белорусского рубля в экономике страны достигла 62,3 %

В белорусской экономике продолжаются процессы девалютизации. По информации Нацбанка Беларуси, за май 2025 года доля рублевой составляющей в средней широкой денежной массе возросла до 62,3 %.

В прошлом году этот показатель равнялся примерно 56 %.

Росту показателя способствует активное использование населением и субъектами хозяйствования депозитов в национальной валюте как средства сбережений.