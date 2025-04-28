Единый автополис для белоруссов и россиян - где его оформить, в чем преимущества и сколько стоит

Единое автострахование ОСАГО в рамках Союзного государства начало работу 23 апреля. В Беларуси и России можно приобрести единый полис обязательного страхования автогражданской ответственности - это дополнительная система страхования.

Выгодно оформлять договор тем, кто любит путешествовать. Особенно это касается тех, кто часто ездит из России в Беларусь и в обратном направлении на своей машине.

Создание общей "автогражданки" Москва и Минск обсуждают последние несколько лет. Активная работа над важным интеграционным проектом ведется с 2021 года. С января действует единая система автострахования, а уже сегодня можно приобрести союзный полис. Это добровольный многоразовый документ для частых поездок. Оформить ОСАГО может любой владелец автомобиля, зарегистрированного на территории Cоюзного государства, и только у тех страховщиков, кто постоянно находится в Беларуси или России.

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"Договор союзного страхования Республики Беларусь можно заключить на срок от 15 дней до 1 года", - рассказала начальник управления Белорусского бюро по транспортному страхованию Раиса Александрович.

Из приятных бонусов - обладателям единых полисов не придется платить за дополнительную страховку: компенсации при ДТП будут включены в существующую. Что касается тарифов, то здесь все зависит от стажа вождения, объема двигателя авто и других факторов. А приобрести его можно на сайте Белорусского бюро по транспортному страхованию в разделе "Электронные сервисы".

Раиса Александрович:

"Договор союзного страхования заключается исключительно в электронном виде страхователем самостоятельно или путем обращения к страховщику, который тоже заключит договор в электронном виде. Страхователю на указанный им адрес электронной почты поступит визуальная форма договора страхования. Эту форму на территории Республики Беларусь распечатывать не нужно (или по желанию), но при выезде на территорию Российской Федерации такой договор нужно распечатать в обязательном порядке".

Начиная с 23 апреля, размер оплаты страховки на авто не зависит от курса евро, как это было ранее. При формировании окончательной суммы исходят уже из размера базовой величины.

Единый автополис - это инициатива с двух сторон. Для многих белорусов выехать на выходных погулять где-нибудь по Арбату или по берегу Финского залива, посмотреть на белые ночи - не составляет особого труда. Несвижский замок, Беловежская пуща, улочки столицы с богатой историей - здесь не раз бывают российские туристы и возвращаются снова.

Руслан Смашнев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e5b380f-4257-46dc-893c-fe202400ab0d/conversions/29c83d74-b2a9-42ce-ac1b-81d90dd1d92d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e5b380f-4257-46dc-893c-fe202400ab0d/conversions/29c83d74-b2a9-42ce-ac1b-81d90dd1d92d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e5b380f-4257-46dc-893c-fe202400ab0d/conversions/29c83d74-b2a9-42ce-ac1b-81d90dd1d92d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e5b380f-4257-46dc-893c-fe202400ab0d/conversions/29c83d74-b2a9-42ce-ac1b-81d90dd1d92d-xl-___webp_1920.webp 1920w Руслан Смашнев

Руслан Смашнев, сенатор Российской Федерации, депутат Парламентского собрания Союза Беларуси и России:

"Ранее имевшаяся возможность приобретения «Зеленой карты» была не очень удобная как организационно, так и финансово. Поэтому, исходя из этих обращений, которые поступали ко мне и к моим коллегам, было принято решение вместе с белорусскими коллегами о проработке вопроса создания единого автополиса".

При этом "Синяя карта" останется, ее тоже можно будет оформлять для поездок из одной страны в другую. Разница с союзным ОСАГО в том, что оно действует и в Беларуси, и в России, а вот "Синяя карта" - только в соседней стране.

"Мы считаем, что единый полис повлияет на укрепление сотрудничества в рамках Союзного государства. Я уже говорил о том, что для активного бизнеса, для активных граждан это станет хорошим подспорьем с точки зрения идентификации взаимодействия со своими коллегами", - отмечает Руслан Смашнев.