Единый документ будущего развития Беларуси на 5 лет обсудили в Нацбанке

Единый документ будущего развития Беларуси на 5 лет 6 октября обсудили в Нацбанке на первом заседании рабочей группы по доработке проекта Программы социально-экономического развития страны до 2030 года.

Напомним, Президент в конце прошлой недели подписал распоряжение, которым была создана эта группа. В ее составе делегаты Всебелорусского народного собрания, действующие и бывшие руководители госорганов, губернаторы, главы научных и общественных организаций. Сообща планируется обсудить приоритеты и определить, на каких показателях нужно сконцентрироваться. Цель - в ближайшие годы обеспечить рост экономики не ниже среднемирового уровня и ускоренное инвестразвитие.

Планы на пятилетку: доработка Программы социально-экономического развития

Наши стремления, действия и результат на 5 лет вперед. Главные задачи - сделать Программу социально-экономического развития до 2030-го понятной не только для чиновников, но и для простых людей, чтобы получилась такая народная пятилетка, где системный подход к приоритетам, взаимосвязь актуальных проблем и перспектив движения вперед.

Решение еще раз посмотреть на пятилетние планы принято Президентом. И как ответ на письмо заместителя председателя ВНС Александра Косинца, где были изложены концептуальные предложения по доработке программы после ее рассмотрения на Президиуме Совмина. Причем эти предложения не единичны, были они и у других госорганов, и у Нацбанка, статкомитета и госконтроля. Собрать их воедино и выбрать лучшее, причем оперативно, задача нелегкая. Но все нацелены на результат.

Андрей Картун, заместитель председателя Правления Национального банка Беларуси:

"Основной посыл пятилетней программы - рост экономики не меньше среднемировых - в принципе сохраняется. Но самый главный посыл программы - это ускоренное инвестиционное развитие, чтобы инвестиции опережали темпы экономического роста, что создает заделы для будущего стабильного роста".

Заместитель председателя правления Национального банка отметил, что необходимо посмотреть на показатели. В Национальной стратегии устойчивого развития показатели уже определены. "Например, показатели, которыми в мировой общественности меряются уровень жизни или уровень развития - это ВВП по паритету покупательской способности на душу населения. В этом показателе мы преуспели. Ставили себе задачу в Национальной стратегии устойчивого развития до 2040 года войти в топ-50 стран по этому показателю, - напомнил он. - У нас есть все шансы это сделать. Поэтому нужно посмотреть, чем займемся в ближайшие 5 лет для того, чтобы его значительно ускорить".

Стратегию утвердят на Всебелорусском народном собрании

Особенность новой программы в том, что она впервые будет приниматься на Всебелорусском народном собрании. Поэтому мнение делегатов важно учитывать. Руководитель рабочей группы, председатель Правления Нацбанка Роман Головченко отметил, что задача - не создать альтернативный документ, концепцию проекта Президент согласовал, но к этой базе нужно добавить конкретные цели, куда и как мы идем.

Роман Головченко, председатель Правления Национального банка Беларуси:

"Приоритеты пятилетки - это краеугольный камень. На наш взгляд, они должны быть конкретными и одновременно объемными, быть направленными на достижение цели пятилетки и одновременно способствовать устранению остающихся системных диспропорций и уязвимостей текущего пятилетия. Пока мы видим, что некоторые приоритеты выглядят достаточно узкими, скорее, являются инструментами достижения более широких задач. Например, арендное жилье, ремонт и строительство дорог и так далее. Кроме того, должна быть обеспечена сопряженность этих приоритетов с приоритетами Национальной стратегии устойчивого развития до 2040 года".

Цифровая трансформация и создание качественной среды для жизни

Пока ключевые приоритеты выглядят так.

1. Сохранение населения, укрепление здоровья нации и поддержка семьи;

2. Развитие человеческого потенциала, качественное образование, воспитание гармоничной и патриотической личности;

3. Создание качественной и удобной среды для жизни;

4. Рост конкурентоспособности национальной экономики и ускорение технологического развития;

5. Цифровая трансформация экономики и государственное управление, развитие экономики данных;

6. Развитие уникального потенциала каждого региона.

Понятно, что их число может меняться в сторону увеличения или уменьшения. После под каждый приоритет нужно определить и задачи.

Роман Головченко, председатель Правления Национального банка Беларуси:

"Предварительно мы видим, что определенное количество задач программы носит достаточно декларативный характер. Что имеется в виду? Ряд отраслевых задач имеют форму процесса, а не результата. Т.е. фокус смещен на процедуры и шаги, а не на конечное достижение. И поэтому очень трудно оценить их выполнимость. Такие слова, как "ускорение", "повышение" и так далее. На наш взгляд, оптимальным было бы определить несколько, 2, 3, 4, может быть, 5 задач в ключевых направлениях, но конкретных и вносящих существенный оцифрованный вклад".

Определить показатели для достижения приоритетов и задач