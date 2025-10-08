Египет может признать белорусские сертификаты "Халяль"

Беларусь активно поставляет в Египет молочную продукцию, а импортирует фрукты, овощи, и кофейные экстракты. Об этом говорили на заседании рабочей группы по сотрудничеству в агросекторе, которое прошло в режиме видеоконференции.

Отмечено, что товарооборот в 2024 году удвоился по сравнению с 2023-м.

Сейчас Беларусь договаривается с Египтом о признании наших сертификатов "Халяль". В планах и экспорт белорусского детского питания, совместное производство кормов, поставки на рынок этой страны семенного белорусского картофеля.