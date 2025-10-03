Эксперт рассказала, каким образом ЕАЭС может удвоить свою долю в объеме мирового ВВП за 10 лет

Фото: sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9e205028-948c-44d8-ab48-ddc295929923/conversions/fab2d08a-f681-4b01-ab86-bed83a23f926-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9e205028-948c-44d8-ab48-ddc295929923/conversions/fab2d08a-f681-4b01-ab86-bed83a23f926-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9e205028-948c-44d8-ab48-ddc295929923/conversions/fab2d08a-f681-4b01-ab86-bed83a23f926-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9e205028-948c-44d8-ab48-ddc295929923/conversions/fab2d08a-f681-4b01-ab86-bed83a23f926-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sb.by

На пленарном заседании Евразийского экономического форума, которое проходило еще в июне, была поставлена задача - удвоить долю ЕАЭС в объеме мирового ВВП за 10 лет. Каким образом это можно сделать, рассказала в "Актуальном интервью" завкафедрой БГУ, кандидат экономических наук, доцент Екатерина Господарик.

Она обозначила, при каких условиях можно будет удвоить ВВП: "Чтобы удвоить ВВП за 10 лет, каждой экономике в среднем надо расти с темпом около 7 %. Это сложно, но выполнимо при определенных обстоятельствах".

У нас есть точки, опоры, которые сегодня уже закладывают фундамент на будущее. Это в том числе наша промышленность. Екатерина Господарик

По ее словам, достижению цели помогает, например, выставка "ИННОПРОМ. Беларусь", где подписываются договоры и выстраивается сотрудничество. "И, безусловно, это важно не только для нас, простых граждан, чтобы посмотреть свою промышленность, но и для наших партнеров, чтобы посмотреть, что есть друг у друга, какие проекты можно сделать", - подчеркнула доцент.