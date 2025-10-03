3.69 BYN
Эксперт рассказала, каким образом ЕАЭС может удвоить свою долю в объеме мирового ВВП за 10 лет
На пленарном заседании Евразийского экономического форума, которое проходило еще в июне, была поставлена задача - удвоить долю ЕАЭС в объеме мирового ВВП за 10 лет. Каким образом это можно сделать, рассказала в "Актуальном интервью" завкафедрой БГУ, кандидат экономических наук, доцент Екатерина Господарик.
Она обозначила, при каких условиях можно будет удвоить ВВП: "Чтобы удвоить ВВП за 10 лет, каждой экономике в среднем надо расти с темпом около 7 %. Это сложно, но выполнимо при определенных обстоятельствах".
У нас есть точки, опоры, которые сегодня уже закладывают фундамент на будущее. Это в том числе наша промышленность.
По ее словам, достижению цели помогает, например, выставка "ИННОПРОМ. Беларусь", где подписываются договоры и выстраивается сотрудничество. "И, безусловно, это важно не только для нас, простых граждан, чтобы посмотреть свою промышленность, но и для наших партнеров, чтобы посмотреть, что есть друг у друга, какие проекты можно сделать", - подчеркнула доцент.
"Кроме того, есть проект по цифровизации логистики, и, безусловно, здесь мы можем присоединиться к таким коридорам, как "Север-Юг", "Запад-Восток". Особенно в параллельном развитии с китайским проектом "Пояс и путь", - добавила она. - То есть, мы можем стать своего рода транслогистическим хабом на евразийском пространстве. Это, безусловно, тоже наш драйвер и точка роста.